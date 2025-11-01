Tres españoles entre los 15 restaurantes más exclusivos del mundo
E.P.
Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:51
Los españoles 'Disfrutar' (Barcelona), 'El Celler de Can Roca' (Gerona) y 'Mugaritz' (Guipúzcoa) se sitúan entre los 15 restaurantes más exclusivos del mundo, que recoge ... los 200 locales en los que es más difícil reservar a nivel global, según el ranking elaborado por la 'fintech' Dojo. El primer puesto del ranking ha sido para 'The Lost Kitchen' en Freedom (Maine, EE UU), seguido por Rao's (Nueva York). Disfrutar es el tercero.
