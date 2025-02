Un toque moderno a lo tradicional

Rafael Álvarez Prada decidió hace siete años abrir su primer negocio hostelero en Logroño. Él ya contaba con experiencia en el sector. Apostó por un local que en ese momento carecía de actividad. El objetivo que se marcó no fue otro que el de acercar ... a las personas hasta su establecimiento «con producto de muy buena calidad, buen servicio y buena relación calidad-precio. Esto tiene que ir siempre de la mano y ese ha sido nuestro mejor boca a boca. De hecho, apenas tocamos las redes sociales».

Así nació Cristal, en Avenida Club Deportivo, 96, en el local que previamente había ocupado Glass y antes Cristalería San Mateo. Precisamente, son los cristales del suelo, dispuestos a modo de decoración en la zona de mesas bajas –el local cuenta, asimismo, con zona de barra y un espacio de mesas altas–, los que han dado nombre a este bar-restaurante, que está sobresaliendo gracias a sus comidas y cenas –tienen una capacidad para 70 comensales–.

¿Dónde está? En avenida Club Deportivo, 96 (Logroño).

Horario De lunes a domingo, de 9 a 24 horas (horario de cocina, de 12 a 16 horas y de 20 a 23 horas)

Teléfono de reservas 645668581.

Su ubicación y sus dos terrazas amplias que presiden sus dos entradas –una en avenida Club Deportivo y cubierta por los soportales y otra frente al parque San Miguel muy demandada, sobre todo, en los cálidos meses de verano– le han convertido en todo un referente en la zona–. «Apostamos desde el inicio por una materia prima de mucha calidad, una atención al cliente muy personalizada y que la relación calidad-precio no se dispare tanto para que quien venga aquí no sufra y pueda permitirse de una manera más habitual volver».

En bar Cristal abarcan desde los desayunos de la mañana, hasta el vermú, las comidas y las cenas, aunque su punto fuerte son estas dos últimas. «Primamos mucho el producto de temporada y el producto fresco, tanto marisco como pescado». Trabajan con una carta muy variada, donde se puede encontrar pluma ibérica de bellota, entrecot de vacuno mayor, el calamar fresco de Conil relleno con butifarra y sobrasada, las gambas de Huelva, el rabo de toro deshuesado que sirven con una reducción de su propia salsa y una parmentier de boniato o las albóndigas de carrillera con glaseado de Pedro Ximénez sobre parmentier de patata. Igualmente cuentan con producto fresco, como el mejillón 'bouchot' de temporada, navajas, merluza, bacalao, rape, salmón o corvina. «Según la temporada, vamos cambiando la carta». Ahora, por ejemplo, han introducido las alcachofas con cecina o en época de setas ofrecen rebozuelos con sobrasada. «Lo principal es jugar con el producto de temporada, vamos variando todos los meses y en base a ello modificamos la oferta».

El propósito de Rafael Álvarez es utilizar «la misma materia prima que use el resto, que es de muy buena calidad, pero emplatada y presentada de manera distinta, dándole una vuelta a los platos», apunta. «No apostamos por lo típico y tradicional; es decir, unas típicas carrilleras guisadas de toda la vida no las vas a encontrar, pero sí las hacemos en forma de albóndigas de carrillera, con la parmentier fina de patata, un glaseado de Pedro Ximénez y un toque crujiente. Queremos que el cliente pueda jugar mucho con los sabores y los sentidos y probar cosas distintas, que no pruebe en otros sitios».

Insiste en el toque moderno que persigue con su cocina. Y prueba de ello son sus morros de cerdo ibérico en tempura, con salsa hoisin y pimentón de la vera. «Empleamos el morro que es algo que aquí utiliza mucha gente, pero cocinado, presentado y emplatado de una manera diferente. Y así con todos los platos». Y lo mismo ocurre con su arroz de pulpo con tomate seco, trigueros y carpaccio de carabinero.

«Queremos tener siempre una carta muy variada, donde la media por comensal sería como un menú de fin de semana al uso. Es un precio muy competitivo y con una calidad estupenda», insiste.

Los postres caseros suponen el mejor cierre en sus comidas y cenas. Tienen desde un sorbete de mojito con un ligero toque de ron a los más tradicionales como la tarta templada de queso, una torrija 100% artesana con 'toffee' de caramelo, la tarta fina de manzana o un semifrío de chocolate y fresa.

Nada se deja al azar en bar Cristal, que cuida desde la presentación de los platos hasta la decoración del local para seguir siendo una de las referencias de la zona.