La ternera ecológica riojana es la protagonista en Wine Fandango

Aunque en Wine Fandango, como en otros muchos establecimientos de hostelería de la región, ya se está preparando la Navidad, las actividades habituales no desaparecen ... de la programación.

Hace ya algunas semanas que Wine Fandango está recibiendo reservas para las tradicionales cenas y comidas de Navidad, pero entretanto, el establecimiento logroñés mantiene la programación de sus catas y resto de actividades.

El próximo martes 25 de noviembre visitará Wine Fandango Arturo de Miguel, alma y director enológico de Bodegas y Viñedos Artuke, un proyecto familiar asentado en Baños de Ebro (Rioja Alavesa) que recupera parcelas abandonadas, cultiva viñedos en vaso a gran altitud y apuesta por la viticultura ecológica y de mínima intervención.

De Miguel conducirá una cata en la que se degustarán seis vinos de Artuke cuidadosamente seleccionados y acompañados por seis platos diseñados por la cocina de Wine Fandango.

Además, noviembre llega con nuevos sabores de temporada y en Wine Fandango son ecológicos. por la colaboración con el CPAER (Consejo de la Producción Agrícola Ecológica de La Rioja) . Este mes la protagonista será la ternera ecológica riojana de la ganadería institucional de Pazuengos.

Y el vino ecológico del mes es Osoti Joven de Bodegas Ruiz Jiménez, un vino tinto elaborado con Tempranillo y Garnacha, dentro de la gama de vinos eco y biodinámicos de la bodega.

Los jueves (de 13 a 16 y de 20 a 23h) seguirán siendo un día de pinchos, y por ello, se han previsto diferentes elaboraciones para cada uno de los del mes de noviembre. El día 13 se servirá Créme brulée de tuétanos, higos y trucha ahumada; el jueves 20, el elegido es el brioche relleno de morros y callos de ternera; y el día 27, Salmonete con muselina de mango.

Y los sábados no faltará la música en las sesiones vespertinas (de 17.00 a 20.00 horas) con la presencia de Djs. Hoy estará Dj Javi; el sábado 15, Eyeri DJ; el día 22, DJ Rafa; y el último sábado del mes, día, 29 DJ Gonzalo.