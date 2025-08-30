LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sibo, la dolencia intestinal de moda

Esta alteración del intestino delgado por 'invasión de bacterias' se suma a la legión de intolerancias y procesos inflamatorios crónicos

José Enrique Campillo

Médico, catedrático de Fisiología y experto en Nutrición y Alimentación

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:25

Nuestros intestinos pueden albergar numerosos 'bichos' de diferentes formas y tamaños. Algunos de ellos son beneficiosos para nuestra salud, como las bacterias que constituyen nuestra ... flora intestinal o microbioma. Otros pueden ser perjudiciales y producirnos infecciones o parasitosis intestinales. En general, los microorganismos beneficiosos suelen estar alojados en la parte final del intestino, en el intestino grueso o colon. Allí se encargan de digerir parte de los alimentos que no se han podido digerir en los tramos anteriores de nuestro intestino, fundamentalmente, la fibra vegetal.

