Un rincón para disfrutar en familia

Virginia Ducrós Sáenz Sábado, 22 de febrero 2025, 08:32 Comenta Compartir

Martín es el hijo de Regina Guerrero y de Ricardo Fernández. El pequeño da, además, nombre al proyecto conjunto que han emprendido sus progenitores, el ... Rincón de Martín. Es un bar restaurante que acaba de abrir sus puertas en la calle República Argentina, en un local que vuelve a acoger un proyecto hostelero después del Nahema, Isla Sicilia y N&D. El sector no les es desconocido a ninguno de los dos, ya que tanto ella –en Colombia– como él –en Villabuena de Álava– han tenido experiencia en los fogones. No en vano ella ha sido propietaria de un restaurante de hamburguesas y platos típicos colombianos en Cartagena; una tradición heredada de sus abuelos y de su madre, que también lo tenían. Él, por otro lado, era el dueño de una bodega, que contaba con comedor, en donde ofrecían comidas y antiguamente su abuela regentaba una pensión que funcionaba también como casa de comidas. Así que a la hora de montar un negocio propio la restauración fue la elegida.

El Rincón de Martín está concebido como un local familiar, donde poder disfrutar de una comida que fusiona la cocina colombiana, mexicana y española. Así, los platos que más éxito tuvieron durante el pasado fin de semana, cuando se inauguró el establecimiento, fueron la yuca frita con suero costeño y el patacón –la base de plátano verde frito la acompañan con queso fundido, pollo desmechado o ternera–. Tampoco faltan las ensaladas, las arepas, las empanadas, los tequeños –palitos de queso– o los diferentes tacos que hacen a diario en cocina: Sudadero (carne de ternera con pico de gallo), de pollo, Chimole (pollo marinado con cebolla, tomate y pimiento verde chimole) o al Pastor (secreto de cerdo, piña, cilantro y cebolla), entre otros. Y como platos fuertes cuentan con cachopo, codillo, costillas a la barbacoa o entrecot de Angus. ¿Dónde se encuentra? República Argentina, 29 (Logroño).

Horario De lunes a domingo, de 10.00 a 16.00 horas, y de 18.00 a 24.00 horas.

Reservas En los teléfonos 614232052 y 614195855 Es Regina Guerrero la que da forma a las propuestas con las que trabajan en El Rincón de Martín. Desde antes de abrir el local –a las 10 horas– ella comienza a preparar las elaboraciones. «Por ejemplo, el plato de yuca, que es un tubérculo como la patata, la hago frita y se le pone la salsa que se desee: de yogur, picante o con suero. El suero es típico de la costa de Colombia, que se prepara con leche, sal, cebolla, cilantro y luego, si la gente quiere, con picante se le añade». El Rincón de Martín destaca, sobre todo, por su comida casera, «que es la que cocino desde hace quince años. Por ejemplo, las alitas que ponemos aquí, las preparo yo. No viene nada precocinado de fuera. O la piña, que la hacemos a fuego muy lento con un poquito de agua y mucha azúcar para que quede melosa». Fuera de carta En cuanto a los vinos, la experiencia bodeguera de Ricardo Fernández y el arraigo por su tierra le ha llevado a incluir vinos sobre todo de Villabuena de Álava, aunque también trabajan con otras referencias, refrescos y cervezas. En El Rincón de Martín han querido poner en valor el poder compartir tiempo en familia y, por ello, diseñaron este bar-restaurante pensando en ellas. Así, en la carta están presentes propuestas pensadas para los más pequeños, pero también han habilitado en el patio al que se accede desde el comedor una zona de juegos. Con un amplio horario, persiguen ampliar la oferta de cafetería. «Aquí pueden venir a tomarse un café y acompañarlo con algo dulce, una tostada, un sándwich o una empanada, pero también somos una buena opción para el vermú. Y preparamos todo al momento, es decir, vienes a por un vino o una caña y la cocina va a estar siempre abierta y vamos a elaborar lo que quieras».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión