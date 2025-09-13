La receta de hoy: arepas

La arepa es un plato que trasciende fronteras en Colombia, donde su historia es tan antigua como la de sus primeros habitantes. Este pan plano ... y redondo de harina de maíz, cocinado a la plancha, frito o asado, es un legado directo de las culturas indígenas precolombinas que habitaban el territorio. Los muiscas y otras tribus ya cultivaban y procesaban el maíz hace miles de años, moliéndolo para crear una masa que luego cocinaban en superficies calientes.

El proceso de preparación del maíz (aunque no siempre se utiliza en la elaboración de las arepas modernas), era una técnica ancestral que no solo facilitaba la molienda, sino que también aumentaba el valor nutricional del grano.

LAS AREPAS, EN RECETA Ingredientes para cuatro personas 2 tazas de harina de maíz precocida, 2 tazas de agua tibi, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de mantequilla derretida (opcional), Para rellenar o acompañar: Mantequilla. Queso fresco o rallado (mozzarella o cuajada)

Preparación En un bol grande, se mezcla la harina de maíz precocida con el agua tibia y la sal. Se amasa con las manos durante 5-7 minutos hasta obtener una masa suave, homogénea y que no se pegue. Si se usa mantequilla, añadase y amasese hasta que se incorpore. Se toman porciones de masa del tamaño de una pelota de golf. Se aplanan con las palmas de las manos hasta que queden como un disco plano de unos 1.5 cm de grosor. Se puede usar un plato para darle una forma perfecta. Se calienta una sartén o un comal a fuego medio-alto, sin aceite. Se cocinan las arepas durante 5-7 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y suenen huecas al golpearlas. La arepa se debe cocinar por dentro con el vapor que genera. Se sirve las arepas calientes, solas o rellenas.

Con la llegada de los colonos españoles, la arepa se mantuvo como un alimento básico y se adaptó a las nuevas costumbres, sirviendo de acompañamiento a carnes y guisos. Con el tiempo, cada región de Colombia desarrolló su propia versión.

Lo que hace a la arepa un símbolo de la cocina colombiana es su enorme versatilidad. Se come sola como acompañamiento, rellena de queso, carne o frijoles, o con mantequilla y sal. Es el desayuno, la merienda, la cena o el plato de calle perfecto en territorio colombiano.

Es un plato que habla de la historia, la identidad y la tradición.

Características nutricionales: Es un plato rico en carbohidratos complejos, que es su principal fuente de energía. La harina de maíz precocida es una buena fuente de fibra dietética, vitaminas del complejo B y minerales como el fósforo y el magnesio. El valor nutricional de la arepa varía en función de su preparación y su relleno.

La arepa asada o cocinada a la plancha es una opción más saludable que la frita, ya que contiene menos grasas.

Un relleno de queso fresco aporta proteínas de alta calidad y calcio, mientras que los frijoles aportan más fibra y proteínas vegetales. Es un plato que puede ser una excelente base para una comida equilibrada, siempre y cuando se elijan ingredientes saludables para el relleno.

Al ser un alimento versátil, es fácil de adaptar a diferentes necesidades nutricionales.