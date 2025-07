El primer mosto con gas

Miguel Lucea tiene alma de emprendedor. Por eso, cuando hace dos años volvió a La Rioja después de pasar siete años en el extranjero, comenzó ... a diseñar una idea inspirada en algo que había visto durante su estancia en Eslovaquia y que era algo así como un mosto con gas que denominaban vinea.

En una sociedad en lo que los nuevos hábitos saludables tienden al consumo de mucho menos (o nada) de alcohol, donde el azúcar está demonizado –y con él los refrescos– y donde cada vez hay más gente (también por cuestiones religiosas, como el caso de los musulmanes) que busca alternativas a las bebidas alcohólicas surgen productos como las cervezas 0,0; incluso las ginebras sin alcohol... y ahora también un mosto que difiere ligeramente del tradicional porque tiene un menor contenido en azúcares y además, se la añade agua carbonatada para que le dé el toque gaseoso.

Esta nueva bebida es el resultado de la creación de Mostea, una empresa formada por el propio Miguel Lucea y su socia Elisa Ruiz, y que ha contado con la financiación del Gobierno de La Rioja (80.000 euros) a través del programa de Proyectos piloto y emblemáticos para el medio rural.

Durante la presentación 'en sociedad' de este mosto con gas. Miguel Lucea explicó que se trata de un producto que evoca la niñez en la que los riojanos toman mosto, pero también momentos de encuentros, momentos familiares... unidos a aspectos como el de la innovación, carácter rural y joven propios del proyecto.

El mosto con gas solo cuenta con dos ingredientes, según se explicó en la presentación: el mosto procedente del prensado de uva y el agua carbonatada (que se aporta en los Picos de Europa). En este aspecto, Lucea señaló que la burbuja con la que cuenta el mosto con gas es mucho más fina que la de un refresco común porque mientras estos cuentan con un 7,5% de gas, el contenido de Mostea solo es de un 4,7%.

El mosto cuenta con una burbuja más fina que los tradicionales refrescos, y mucho menos azúcar

La nueva bebida se comercializa en latas porque «es un envase más sostenible, ya que es totalmente reciclable; más polivalente y más moderno. El vidrio es más barato, pero no cuenta con esas otras premisas», señaló la 'cara' más visible del proyecto.

Esa lata está decorada con motivos simples y vinculados a La Rioja que es la conexión que quieren mantener en todo momento desde la empresa. De hecho Lucea señaló que en cuestión de imagen ellos no podían competir con la puesta en escena de las grandes marcas de bebidas y por ello han recurrido a un elemento casi en desuso, pero accesible para su economía: los posavasos. En ellos, reproducirán la tradicional baldosa con vides y uvas que aún cubre algunas calles logroñesas.

Puntos de venta

Esos posavasos se irán viendo en la hostelería riojana que es el primer mercado en el que el mosto con gas tratará de abrirse hueco. De momento, ya son 100 establecimientos los que se han sumado a su distribución. Algunos incluso cuando todavía no había producto físico que poder ver. «El mosto tenía que haber estado en el mercado hace dos meses, pero es que ha estado más de tres meses parado en el Ministerio. Este es un producto nuevo, que no existía y no había unas normas regulatorias claras. Lo han tenido que analizar bien, como nosotros ya habíamos hecho, para comprobar que los resultados eran los correctos y coincidían», admite Lucea.

Ahora ya hay una producción de 250.000 latas listas para su distribución, por La Rioja, y por los nuevos mercados y el deseo de los dos socios de Mostea es que «para San Mateo se nos hayan acabado y haya que volver a producir. Igual es tirarse a la piscina, pero ojalá nuestro deseo se haga realidad», señalan.