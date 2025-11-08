Un plato muy saludable: cogollos a la plancha con langostinos al ajillo

Para elaborar esta sencilla y saludable receta se empieza por limpiar los cogollos y se parten por la mitad longitudinalmente. A continuación se calienta una ... sartén con un hilo de aceite y se pasan los medios cogollos solamente por el lado plano (por donde se han cortado).

Después, en una sartén, se sofríen unos dientes de ajo bien picados y los langostinos limpios y pelados, que se sazonan y aliñan con el pimentón dulce y la cayena.

EN RECETA

Cogollos a la plancha con langostinos al ajillo

INGREDIENTES

Cogollos de lechuga

Langostinos

Ajo

Aceitunas

Anchoas

Agua

Aceite de oliva LECTUS

Sal, Pimentón dulce y Cayena

Entretanto se va haciendo una salsa con las aceitunas, las anchoas, un diente de ajo y un poco de agua. Toda la mezcla se pasará con la batidora de mano hasta dejarla con la textura deseada.

El último paso antes de servir es emplatar cada uno de los cogollos con un par de langostinos por encima y a continuación se napan con un hilo del aceite del sofrito y un par de cucharadas de la salsa de anchoas...

... y listo para comer.