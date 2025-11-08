Un plato muy saludable: cogollos a la plancha con langostinos al ajillo
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:50
Para elaborar esta sencilla y saludable receta se empieza por limpiar los cogollos y se parten por la mitad longitudinalmente. A continuación se calienta una ... sartén con un hilo de aceite y se pasan los medios cogollos solamente por el lado plano (por donde se han cortado).
Después, en una sartén, se sofríen unos dientes de ajo bien picados y los langostinos limpios y pelados, que se sazonan y aliñan con el pimentón dulce y la cayena.
EN RECETA
Cogollos a la plancha con langostinos al ajillo
INGREDIENTES
Cogollos de lechuga
Langostinos
Ajo
Aceitunas
Anchoas
Agua
Aceite de oliva LECTUS
Sal, Pimentón dulce y Cayena
Entretanto se va haciendo una salsa con las aceitunas, las anchoas, un diente de ajo y un poco de agua. Toda la mezcla se pasará con la batidora de mano hasta dejarla con la textura deseada.
El último paso antes de servir es emplatar cada uno de los cogollos con un par de langostinos por encima y a continuación se napan con un hilo del aceite del sofrito y un par de cucharadas de la salsa de anchoas...
... y listo para comer.
