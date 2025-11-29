LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Ruiz, en la cocina de Luma, limpiando los rebozuelos que servirá en escabeche con puerros a la brasa y ajoblanco de anacardo. MIGUEL PECHE

Javier Ruiz | Chef en Luma

«No pensemos que algo está lo suficientemente bien, porque nunca es así»

Esperó años a que su sueño de ser cocinero se hiciera realidad y admite que compaginar trabajo y estudios fue duro, «pero mereció la pena»

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:45

D esde bien pequeño Javier Ruiz lo tenía claro. Quería ser cocinero. Sin embargo, «la vida, al final, te lleva por caminos distintos». Estudió Magisterio ... y consiguió un trabajo como educador social. Desempeñó esa profesión durante trece años. Pero se sentía incompleto. La llamada de la cocina era más fuerte. «Tenía un blog de cocina; era un poco mi manera de dar salida a esa pasión, pero se me quedaba pequeño». Llegó un punto en el que se dio un ultimátum. «Era entonces o nunca. Mi mujer me animó mucho y durante dos años compaginé mi trabajo con los estudios en la Escuela de Hostelería de Santo Domingo». Fue duro, lo recuerda así. «Me pegué buenas palizas, pero mereció la pena. Sabía a lo que me enfrentaba. Fue una etapa que me ha traído adonde estoy en este momento». Y este pasado 16 de octubre abrió Luma, su primer restaurante, en la calle Saturnino Ulargui, en el mismo local que hasta entonces había ocupado La Chispa Adecuada.

