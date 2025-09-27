La sumillería y el servicio de sala en los restaurantes de La Rioja

Cuando hablamos de gastronomía y de restaurantes no estamos hablando solo de esos lugares en los que se come bien sino de cómo se atiende ... y cómo se cuida al cliente en ese lugar. Hoy en día el cliente percibe de una manera especial esa atención especial. En ese sentido la formación de un sumiller y la de un jefe de sala es fundamental para el éxito de un proyecto gastronómico.

El Máster de Estudios Profesionales que va a dar comienzo en el Centro Cultural del Rioja este próximo 29 de septiembre, pone el acento en la formación de esas personas que atienden y cuidan a los demás. Porque no olvidemos lo bien que nos sienta que nos traten bien.

Este Máster que iniciamos en estos momentos tiene que ver con todo eso. No es únicamente lo que aprendas o descubras en el ejercicio de la cata. No es solo entender de aromas y de ese sabor o procedencia de un vino o que una uva sea de una determinada variedad o de aquello que le confiere al vino una ligereza o una elegancia determinada que lo hace único. Una buena formación humanista será igual de necesaria para conseguir que tu negocio sea cada vez más visitado, único y especial.

Estamos orgullosos por haber llegado hasta aquí. Y agradecidos porque ha habido personas sensibles de una y otra formación política que han sabido entender que esto había que impulsarlo. Agradecidos al Gobierno de La Rioja, que no ha dejado de apoyar este proyecto. Agradecidos al Ayuntamiento que nos apoya para que estemos instalados en este edificio que servirá como centro educativo del saber y del conocimiento del vino y la gastronomía. El Centro de la Cultura de Rioja se va a convertir en ese punto de referencia en la formación de profesionales del vino y la sala riojana. De aquí van a surgir los verdaderos profesionales que necesitan regiones como la nuestra. Rioja es el gran destino que hay que cuidar.

Gracias a todas las bodegas que están aquí con nosotros apoyando. Sabemos que llegarán otras para darle más impulso, porque haciéndolo estaremos tirando juntos de ese sector de la gastronomía que defiende el vino y la atención al cliente por encima de todo.