LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salsa de chiles

De islas y vinos

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:41

Comenta

Son diferentes los vinos que se elaboran en una isla? Para responder a esta pregunta un grupo de expertos internacionales, incluyendo a sumilleres de algunos ... de los más importantes restaurantes de España como Disfrutar, Cocina Hermanos Torres o Aponiente, se reunieron la pasada semana en Tenerife para una intensa jornada de debate y de catas. Jornada que es el aperitivo de un gran congreso que se celebrará en esta isla el próximo año impulsado por el Cabildo insular y organizado por Vocento. Hay que poner en valor los vinos insulares, que son muchos y muy buenos. Piensen, por ejemplo, en las islas del Mediterráneo. Prácticamente en todas se elabora alguno. Desde los más reconocidos como los de Sicilia o Mallorca hasta otros que han permanecido más ocultos. Esta jornada tinerfeña nos permitió descubrir, por ejemplo, magníficos vinos singulares de Creta, Santorini, Cerdeña o Samos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  7. 7 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  8. 8

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  9. 9

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes
  10. 10

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja De islas y vinos