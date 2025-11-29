LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Salsa de chiles

El hongo blanco

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Israel, el maitre, la muestra con orgullo. Una gran caja de madera abierta que contiene una docena de piezas terrosas y blancas que exhalan aromas ... embriagadores e hipnotizantes. Las han recibido esa misma mañana y son de la máxima calidad, en esta casa sólo compran las mejores. Prefieren quedarse sin ellas antes que utilizar unas que no den la talla. Esas piezas que tengo delante son un verdadero tesoro. Por esos aromas y, sobre todo, por su precio. No me extraña que la caja tenga llave. Se trata de trufas blancas, el oro blanco del Piamonte italiano.

