Salsa de chiles

Cumplir cinco años

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:21

Puede parecer poco tiempo, pero en el agitado panorama gastronómico madrileño, tan vertiginoso, tan cargado de aperturas como de cierres, cumplir cinco años es toda ... una hazaña. Por eso hay que congratularse de que dos restaurantes hayan celebrado estos días su primer lustro de vida. En estos tiempos de dificultades los modelos que mejor están funcionando en Madrid enlazan, de manera más o menos fiel, con el de las casas de comidas tradicionales. Restaurantes que apuestan por platos sencillos y bien ejecutados, sin innecesarias complicaciones. Esa cocina confortable y rica que nos gusta a todos. Ojo, no hay que confundir en este terreno los pequeños negocios personales con los de los grandes grupos que nos inundan de falsas casas de comidas con nombres entrañables de abuelitas o tías como Julita, Lina o Amparo para intentar dar la impresión de una cocina de guisanderas cuando en realidad se trata de comedores sin alma. Los dos a los que hoy me refiero están en el primer grupo y han llegado a sus primeros cinco años en plena forma, con llenos diarios. A la gente se la puede engañar durante un tiempo pero la autenticidad y el trabajo bien hecho se acaban imponiendo. Les hablo de Barrio Húmedo y de Casa Mortero.

