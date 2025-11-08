LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salsa de chiles

Cincuenta segundos de ascensor

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

El restaurante está a ciento veinte metros de altura. Para llegar hasta él hay que subir en un ascensor panorámico (abstenerse quienes sufran de vértigo) ... cuyo recorrido dura exactamente cincuenta segundos. De ahí su nombre: Fifty Seconds. Estamos en la torre Vasco da Gama, el rascacielos más alto de Portugal, en el Parque de las Naciones de Lisboa. La panorámica sobre el río Tajo es espectacular. Abrió en 2018 de la mano de Martín Berasategui, quien al año siguiente ya consiguió la estrella que el restaurante sigue luciendo. El donostiarra estuvo un lustro poniendo su nombre al proyecto hasta que se desvinculó en 2023. El pasado año asumió los mandos de la cocina un cocinero portugués, Rui Silvestre, que previamente había estado siete años trabajando en restaurantes estrellados de Francia y Suiza antes de regresar al Algarve, donde se convirtió en el chef más joven en lograr una estrella en Portugal. La de Rui es una cocina personal, muy diferente a todo lo que se puede encontrar actualmente en una ciudad como Lisboa, que está registrando una explosión gastronómica que recuerda mucho a la de Madrid: cantidad de restaurantes 'de moda', con grandes inversiones detrás, pero con cartas clónicas y de escaso interés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  2. 2 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo
  3. 3 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  4. 4 Algunas de las preguntas del examen del Cuerpo de Gestión
  5. 5 La gripe aviar obliga a encerrar a las aves de corral en seis localidades de La Rioja
  6. 6

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria
  7. 7 Detenido por malos tratos y por cultivar marihuana en La Rioja Baja
  8. 8

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  9. 9

    «Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado»
  10. 10 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cincuenta segundos de ascensor