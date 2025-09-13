LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uncomino

Gastronomika se echa a la mar

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:14

Desde que existimos como especie nos hemos dedicado a trasladar alimentos de un sitio a otro. La navegación de cabotaje permitió hacerlo cada vez más ... lejos, pero hubo que esperar hasta el siglo XVI para que el mundo empezara a hacerse pequeño a gran velocidad. La tecnología naval y el ansia de tener productos valiosos, como lo eran entonces las especias, pusieron en marcha a los más aguerridos hombres de entonces. En aquel contexto de euforia, con un nuevo mundo que se abría aún intacto, las embarcaciones capaces de cruzar el Atlantico constituyeron el más estratégico de los bienes. Buena parte de estos barcos se construyeron durante siglos en diferentes astilleros de ribera en el País Vasco, un entorno similar a Cabo Cañaveral de la época, según ejemplifica siempre Xabier Agote, el hombre empeñado en recuperar todo aquel conocimiento perdido en el tiempo y construir de nuevo un ballenero vasco de nombre San Juan que se hundió en Canadá, donde las frías aguas y la baja salinidad lo protegieron durante cinco siglos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  5. 5 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  6. 6

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  7. 7

    El Gobierno renunció a construir un centro para menores con problemas de conducta
  8. 8 Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo
  9. 9

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona
  10. 10

    La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Gastronomika se echa a la mar

Gastronomika se echa a la mar