Cómo hemos cambiado

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:22

Escena. Un curioso local que podría ser o es un pub o bar de copas de los años ochenta en el que las normas de ... la casa establecen por escrito que está prohibido hablar muy alto: «Este es un bar musical». Una autentica reliquia de las que ya no quedan: música guitarrera, absolutamente pre-reguetonera, videoclips de grupos que fueron grandes cuando el hombre llegó a la luna, el pibe-dios en pantalla haciendo de la suyas con la camiseta albiceleste y algunos WHS de aquellas 'Joyas del cine erótico' que regalaba el Interviú por encima de las estanterías. Cocteles con nombres políticamente incorrectísimos en esta década y miles de guiños a los que vivimos la caída del muro de Berlín.

