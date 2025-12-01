En las nubes, Iturbe y Vinum Vita, nuevos 'Soletes de Navidad' de la Guía Repsol en La Rioja Los establecimientos de Logroño y Haro han sido reconocidos en una edición en la que se incluyen conventos por primera vez

El restobar En las Nubes, la pastelería Iturbe -ambos en Logroño- y la vinoteca Vinum Vita, en Haro han sido incluidos en la lista de los 'Soletes de Navidad' de la Guía Repsol, que por primera vez en esta edición ha distinguido a 26 conventos por su elaboración artesanal de los tradicionales dulces navideños. En total, la lista está formada por 312 establecimientos.

Tras esta última actualización, son más de 5.000 los establecimientos que lucen la pegatina amarilla. Los Soletes son una calificación «dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente», señalan desde Guía Repsol en una nota de prensa. Se trata de «tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver», añaden..

También reconoce a bares con ambiente especial en los días clave y a hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños, como los turrones de la pastelería Iturbe, han detallado.

