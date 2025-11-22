LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mañana, el XXVI Festival de la Alubia en Anguiano

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:02

La mala cosecha hizo que el año pasado hubiera de suspenderse una fiesta que sirve para reivindicar el valor del producto más típico de Anguiano ... y de casi todo el Alto Najerilla: su alubia.

