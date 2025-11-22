Mañana, el XXVI Festival de la Alubia en Anguiano
La Rioja
Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:02
La mala cosecha hizo que el año pasado hubiera de suspenderse una fiesta que sirve para reivindicar el valor del producto más típico de Anguiano ... y de casi todo el Alto Najerilla: su alubia.
Este año, con la normalización de la producción, se recupera la celebración y mañana domingo tendrá lugar la cita, con un mercado de artesanía y una degustación de las Alubias de Anguiano con Denominación de Origen Protegida desde hace ya unos años.
