Los hermanos Óscar y Víctor. Sonia Tercero

Casa Víctor

Cocina de producto con nombre propio

Apuesta por una carta de picoteo interesante en la que cobra protagonismo La Rioja y Asturias, tierra natal del propietario

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:22

Víctor Riera prácticamente ha dedicado toda su vida a la hostelería. En 1981 sus padres abrieron su primer negocio en la calle Laurel, La Fontana, ... enfrente del local que hasta hace unos meses ocupaba el emblemático El Cachetero. Era el primer proyecto familiar en la capital riojana y la culminación del sueño de un navarro –el padre de Víctor – enamorado de Logroño. En pleno San Mateo de 1981 abrió las puertas ese bar, que enseguida fue ganando notoriedad, hasta que cerró obligado por las circunstancias –el edificio en el que se encontraba se declaró en ruina–. Tener que abandonar ese proyecto entristeció a Víctor Riera –asturiano de nacimiento y con una experiencia ya de 47 años en el sector–, que durante más de una década se negó a pisar de nuevo La Laurel. No obstante, su fuerte carácter emprendedor le llevó a regresar –compaginando su negocio hostelero con otros proyectos relacionados con el ocio nocturno– con Casa Víctor, que abrió sus puertas en 2020, 22 días antes de la pandemia.

