Un típico plato de ugali.
El producto y su receta

Ugali, un plato sencillo del África Oriental

El ugali es una especie de papilla espesa que se elabora con maíz

Paula Fernández

Paula Fernández

Dietista-Nutricionista

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:35

En receta

  • INGREDIENTES

  • 4 tazas de agua

  • 2 tazas de harina de maíz blanca

  • Una pizca de sal

  • ELABORACIÓN

  • En una olla grande, se lleva el agua a ebullición Si se desea, se puede añadir una pizca de sal.

  • Se reduce el fuego a bajo y se vierte 1/4 de taza de harina de maíz en el agua hirviendo, batiendo rápidamente con una cuchara de madera para evitar grumos. Se vierte gradualmente el resto de la harina, batiendo constantemente y con fuerza, hasta que toda la harina se haya incorporado y la mezcla se convierta en una masa espesa y uniforme.

  • Se continúa batiendo la masa y aplastándola contra los lados de la olla para asegurar una cocción uniforme Se cocina durante 5-10 minutos más, hasta que la masa se desprenda fácilmente de la olla.

  • Se le da forma de bola a la masa con la cuchara de madera y se sirve inmediatamente en un plato El ugali se enfría y se endurece, por lo que es importante servirlo caliente.

La cocina de Kenia se caracteriza por usar ingredientes muy básicos como el maíz, el mijo y las verduras de hoja.

Ugali se refiere a ... una especie de papilla espesa similar a la polenta, elaborada con maíz, cereal que fue introducido en el siglo XVI. Al ser un cultivo resistente se convirtió en la base de la alimentación en muchas comunidades africanas. La historia del ugali es la historia de la subsistencia y la cultura en Kenia. Para muchas familias, el ugali no es solo comida; es la base sobre la que se construye la comida. Se prepara batiendo la harina de maíz en agua hirviendo hasta obtener una masa densa y firme. El proceso de cocción requiere fuerza y técnica para evitar grumos, y el resultado es una masa que se come con las manos. Los comensales toman un pequeño trozo de ugali, lo amasan para formar una bola, y con su pulgar hacen un hueco para usarlo como una cuchara, recogiendo guisos, verduras o carnes. El ugali es un plato que simboliza la unidad y la sencillez, y su presencia en la mesa es un ritual que celebra la comida compartida.

