Ugali, un plato sencillo del África Oriental

Paula Fernández Dietista-Nutricionista Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:35 Comenta Compartir

En receta INGREDIENTES



4 tazas de agua

2 tazas de harina de maíz blanca

Una pizca de sal

ELABORACIÓN

En una olla grande, se lleva el agua a ebullición Si se desea, se puede añadir una pizca de sal.

Se reduce el fuego a bajo y se vierte 1/4 de taza de harina de maíz en el agua hirviendo, batiendo rápidamente con una cuchara de madera para evitar grumos. Se vierte gradualmente el resto de la harina, batiendo constantemente y con fuerza, hasta que toda la harina se haya incorporado y la mezcla se convierta en una masa espesa y uniforme.

Se continúa batiendo la masa y aplastándola contra los lados de la olla para asegurar una cocción uniforme Se cocina durante 5-10 minutos más, hasta que la masa se desprenda fácilmente de la olla.

Se le da forma de bola a la masa con la cuchara de madera y se sirve inmediatamente en un plato El ugali se enfría y se endurece, por lo que es importante servirlo caliente.

La cocina de Kenia se caracteriza por usar ingredientes muy básicos como el maíz, el mijo y las verduras de hoja.

Ugali se refiere a ... una especie de papilla espesa similar a la polenta, elaborada con maíz, cereal que fue introducido en el siglo XVI. Al ser un cultivo resistente se convirtió en la base de la alimentación en muchas comunidades africanas. La historia del ugali es la historia de la subsistencia y la cultura en Kenia. Para muchas familias, el ugali no es solo comida; es la base sobre la que se construye la comida. Se prepara batiendo la harina de maíz en agua hirviendo hasta obtener una masa densa y firme. El proceso de cocción requiere fuerza y técnica para evitar grumos, y el resultado es una masa que se come con las manos. Los comensales toman un pequeño trozo de ugali, lo amasan para formar una bola, y con su pulgar hacen un hueco para usarlo como una cuchara, recogiendo guisos, verduras o carnes. El ugali es un plato que simboliza la unidad y la sencillez, y su presencia en la mesa es un ritual que celebra la comida compartida.

Valores nutricionales Es principalmente una fuente de carbohidratos complejos, que son una fuente de energía esencial para la dieta. La harina de maíz es rica en fibra dietética, lo que ayuda a la digestión y a la sensación de saciedad. Sin embargo, su valor nutricional es limitado si se consume solo. El valor nutricional del ugali se lo aportan, el resto de alimentos con los que se acompaña, como las carnes, las legumbres y, especialmente, las verduras. Si se consume junto a las verduras y alguna fuente proteica como legumbre o carne, se convierte en una comida completa que aporta todos los nutrientes esenciales. La clave para una dieta equilibrada es combinar el ugali con alimentos ricos en proteínas y verduras frescas, ya que el plato en sí mismo no tiene casi grasa ni proteína.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Recetas

África

Kenia