LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del tronco de Navidad.

Imagen del tronco de Navidad. TVR

La receta de Ventura y Gabi

Un tronco para las festividades

TVR

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

Las fiestas de Navidad están ya muy próximas y las comidas y cenas de los 'grandes' días festivos, siempre acaban con un bocado dulce. El ... tronco de Navidad es una propuesta que se puede elaborar en cada con cierta sencillez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  2. 2 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  3. 3 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  4. 4

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  5. 5 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  6. 6

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  7. 7 Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994
  8. 8 El Bajo Iregua recupera el suministro de agua tras más de diez horas de corte
  9. 9 El TSJR confirma la expulsión de un ciudadano rumano porque supone una «amenaza grave» para la convivencia
  10. 10

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un tronco para las festividades