Un tronco para las festividades

La receta de Ventura y GabiUn tronco para las festividades
TVR
Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:45
Las fiestas de Navidad están ya muy próximas y las comidas y cenas de los 'grandes' días festivos, siempre acaban con un bocado dulce. El ... tronco de Navidad es una propuesta que se puede elaborar en cada con cierta sencillez.
En receta
-
Tronco de Navidad
-
Ingredientes
-
Plancha de Bizcocho
-
Mazapán
-
Nata para montar
-
Azúcar
-
Azúcar glacé
-
Mermelada de Guinda
-
Café soluble
-
Coñac
Para empezar, se monta un litro de nata con 150 gramos de azúcar. Se amasa el mazapán con un rodillo hasta conseguir una lámina fina del tamaño de la plancha de bizcocho, se puede ayudar para ello con un poco de azúcar glacé para que no se pegue.
Se extiende una capa de nata montada sobre la plancha de bizcocho con una paleta y se cubre con el mazapán, dejando un hueco para poner la mermelada.
Se enrolla el bizcocho sobre sí mismo, se puede ayudar uno con el papel siliconado y se corta el sobrante.
Se mezcla la nata montada con el café soluble y el coñac para conseguir una mokka espesa. Se mete en una manga pastelera y se decora con ella todo el exterior del tronco.
Se colocan unos adornos navideños para darle un toque festivo...
... y listo para comer.
