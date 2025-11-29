Un tronco para las festividades

Las fiestas de Navidad están ya muy próximas y las comidas y cenas de los 'grandes' días festivos, siempre acaban con un bocado dulce. El ... tronco de Navidad es una propuesta que se puede elaborar en cada con cierta sencillez.

En receta Tronco de Navidad

Ingredientes

Plancha de Bizcocho

Mazapán

Nata para montar

Azúcar

Azúcar glacé

Mermelada de Guinda

Café soluble

Coñac

Para empezar, se monta un litro de nata con 150 gramos de azúcar. Se amasa el mazapán con un rodillo hasta conseguir una lámina fina del tamaño de la plancha de bizcocho, se puede ayudar para ello con un poco de azúcar glacé para que no se pegue.

Se extiende una capa de nata montada sobre la plancha de bizcocho con una paleta y se cubre con el mazapán, dejando un hueco para poner la mermelada.

Se enrolla el bizcocho sobre sí mismo, se puede ayudar uno con el papel siliconado y se corta el sobrante.

Se mezcla la nata montada con el café soluble y el coñac para conseguir una mokka espesa. Se mete en una manga pastelera y se decora con ella todo el exterior del tronco.

Se colocan unos adornos navideños para darle un toque festivo...

... y listo para comer.