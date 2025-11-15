Un tesoro del Atlántico y el emblema de Noruega

Se retira la bandeja del horno Se exprime el zumo de limón sobre el salmón y las patatas. Se espolvorea generosamente el eneldo fresco picado sobre todo el plato. Se sirve decorado con rodajas de limón si se desea.

Se vuelve a meter la bandeja en el horno y se hornea 12-18 minutos más, dependiendo del grosor del salmón El salmón estará cocido cuando se desmenuce fácilmente con un tenedor y tenga un color opaco.

Pasado el tiempo, se saca la bandeja del horno En ella, se coloca el salmón junto a las patatas.

Mientras las patatas se hornean, se secan los filetes de salmón con papel Se rocían con la cucharada de aceite de oliva y se sazonan generosamente con sal y pimienta.

Se hornean las patatas 15-20 minutos, o hasta que empiecen a ablandarse y dorarse ligeramente.

Se precalienta el horno a 200°C En un bol grande, se mezclan las patatas en cuartos o rodajas, con 1 cucharada de aceite, sal y pimienta. Se extienden en una capa sobre una bandeja con papel.

Siendo una cocina bastante sencilla, la gastronomía noruega está profundamente arraigada a sus recursos naturales (mar, montañas...). Se basa en ingredientes frescos y de calidad, ... que atiende a la estacionalidad y cuyo principal protagonista es el pescado.

El salmón es el rey de Noruega y su historia se remonta a tiempos vikingos, donde este pescado se capturaba en momento de desove en agua dulce y se conservaba mediante salazón, secado o ahumado para tener provisiones durante el largo invierno.

Entonces era un método de conservación, mientras que hoy en día se usan estas técnicas para obtener diferentes sabores.

Con el paso de los años, ha ido aumentando la demanda del salmón salvaje, aunque también se ha producido el auge de la acuicultura, en la que este país ha sido pionero.

Valores nutricionales

El salmón es una fuente excepcional de proteínas de alta calidad, especialmente de ácidos grasos omega 3, esenciales para la salud cardiovascular, cerebral y ocular. También tiene potentes propiedades antiinflamatorias. Además, el salmón es rico en vitamina D (crucial para la salud ósea y el sistema inmunitario, algo vital en países con poca exposición solar), vitamina B12, yodo y selenio.

Las patatas aportan carbohidratos complejos que proporcionan energía a largo plazo, además de fibra (especialmente si se consumen con piel), vitamina C y potasio.

El eneldo, aunque en pequeñas cantidades, aporta antioxidantes, que nos protegen de la oxidación de los radicales libres.

La preparación al horno evita el abuso de las grasas añadidas y preserva mejor sus nutrientes.

Esta es una comida –con el salmón como protagonista– muy completa que ofrece una gran cantidad de nutrientes esenciales, convirtiéndola en una excelente opción para una dieta equilibrada y beneficiosa para la salud general.