Un tesoro del Atlántico y el emblema de Noruega

Con el paso de los años, ha ido aumentando la demanda del salmón salvaje

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:41

  • INGREDIENTES

  • 4 filetes de salmón de unos 150-180 g cada uno

  • 600 g de patatas

  • 2 cucharadas de AOVE

  • 1/4 taza eneldo fresco

  • Zumo de 1/2 limón

  • Sal marina al gusto

  • Pimienta negra recién molida al gusto

  • ELABORACIÓN

  • Se precalienta el horno a 200°C En un bol grande, se mezclan las patatas en cuartos o rodajas, con 1 cucharada de aceite, sal y pimienta. Se extienden en una capa sobre una bandeja con papel.

  • Se hornean las patatas 15-20 minutos, o hasta que empiecen a ablandarse y dorarse ligeramente.

  • Mientras las patatas se hornean, se secan los filetes de salmón con papel Se rocían con la cucharada de aceite de oliva y se sazonan generosamente con sal y pimienta.

  • Pasado el tiempo, se saca la bandeja del horno En ella, se coloca el salmón junto a las patatas.

  • Se vuelve a meter la bandeja en el horno y se hornea 12-18 minutos más, dependiendo del grosor del salmón El salmón estará cocido cuando se desmenuce fácilmente con un tenedor y tenga un color opaco.

  • Se retira la bandeja del horno Se exprime el zumo de limón sobre el salmón y las patatas. Se espolvorea generosamente el eneldo fresco picado sobre todo el plato. Se sirve decorado con rodajas de limón si se desea.

Siendo una cocina bastante sencilla, la gastronomía noruega está profundamente arraigada a sus recursos naturales (mar, montañas...). Se basa en ingredientes frescos y de calidad, ... que atiende a la estacionalidad y cuyo principal protagonista es el pescado.

