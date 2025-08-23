Tacos al pastor, el icono de las calles mexicanas

Se coloca un pequeño trozo de piña cocida encima. Se exprime unas gotas de limón o lima y se añade salsa picante.

Para montar los tacos: Se sirve una porción generosa de carne al pastor en cada tortilla caliente.

Las tortillas de maíz: Se calientan en un comal o sartén caliente por ambos lados hasta que estén suaves y flexibles. Mantenerlas calientes en un tortillero o envueltas en un paño de cocina.

Para las guarniciones: Se pica finamente la cebolla y el cilantro. Se cortan los limones o limas en cuartos.

Se corta la piña fresca en trozos pequeños y se cocina junto con la carne en los últimos minutos para que se caramelice un poco.

Se calienta una plancha a fuego medio-alto con un poco de aceite.

Se cubre con el adobo en un bol grande. Se cubre y refrigera al menos 4 horas.

En una licuadora, se mezclan chiles rehidratados, vinagre, zumo, ajos, especias y una pizca de sal. Se licúa hasta obtener una pasta suave y homogénea. Si es necesario, se añade un poco de agua.

Se colocan los chiles en un bol y se cubren con agua caliente. Reposarán durante 20-30 minutos hasta que estén suaves. Se escurren

Ingredientes 1 kg de pierna de cerdo (o lomo de cerdo), 1/2 taza pasta de achiote, 3 chiles secos, rehidratados, 1/4 taza vinagre blanco, 1/4 taza de zumo de naranja (o con limón), 2 dientes de ajo grandes, 2 cucharadas de mezcla de especias: comino molido, orégano seco y clavo, 1/4 piña fresca, aceite vegetal, tortillas de maíz pequeñas, 1/2 cebolla blanca, 1/2 taza de cilantro, rodajas de piña fresca, salsa picante al gusto y limones o limas

La gastronomía mexicana es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, un testimonio de siglos de mestizaje cultural. Es una cocina que ... explota en colores, aromas y texturas, con el maíz, los chiles, los frijoles y una infinidad de ingredientes frescos como protagonistas. Es vibrante, compleja y profundamente arraigada en la historia de sus pueblos indígenas y la influencia española.

Los Tacos al Pastor son, sin duda, uno de los platos más emblemáticos de México y de su gastronomía. Aunque son profundamente mexicanos en su sabor y presentación, sus orígenes son sorprendentemente de Oriente Medio.

La historia de los Tacos al Pastor se remonta a la década de 1930 en Puebla, México, cuando inmigrantes libaneses llegaron al país. Estos inmigrantes trajeron consigo una técnica de cocción particular: la preparación del shawarma o döner kebab, donde la carne se marina y se cocina lentamente en un trompo vertical giratorio, cortándose en finas láminas a medida que se va dorando.

En México, la carne de cordero o ternera del shawarma fue reemplazada por carne de cerdo, más común y económica. El marinado original de Oriente Medio dio paso a una explosión de sabores mexicanos: el achiote (que le da su característico color rojizo), chiles como el guajillo o pasilla, especias como comino, orégano y clavo, y vinagre, creando un adobo que es dulce, ácido y ligeramente picante.

Se añadió la piña, un ingrediente que le proporciona un sabor caramelizado y ácido que equilibra la grasa de la carne. La adición de cilantro fresco y cebolla picada fina como guarnición final completó la transformación de este plato libanés en el inconfundible Taco al Pastor.

Se sirven en pequeñas tortillas de maíz calientes, coronados con un trozo de piña, cilantro y cebolla, y a menudo con salsa picante.

Los Tacos al Pastor son una fuente concentrada de proteínas (del cerdo) y carbohidratos (de la tortilla de maíz).

La carne de cerdo aporta vitaminas del grupo B (especialmente B1 y B3) y minerales como el zinc y el hierro. Sin embargo, la panceta o los cortes más grasos de cerdo pueden ser altos en grasas saturadas y colesterol.

La piña añade un toque de vitamina C y fibra dietética, además de enzimas digestivas. La cebolla y el cilantro aportan antioxidantes y más vitaminas. Las tortillas de maíz son una buena fuente de carbohidratos complejos y, si son nixtamalizadas, también de calcio.

Para hacer los Tacos al Pastor más saludables se puede optar por cortes de cerdo más magros y desechar el exceso de grasa, reducir la cantidad de aceite en el adobo o añadir más verduras a la guarnición.