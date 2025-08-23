LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El producto y su receta

Tacos al pastor, el icono de las calles mexicanas

Paula Fernández

Paula Fernández

Dietista-Nutricionista

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:59

  • Ingredientes 1 kg de pierna de cerdo (o lomo de cerdo), 1/2 taza pasta de achiote, 3 chiles secos, rehidratados, 1/4 taza vinagre blanco, 1/4 taza de zumo de naranja (o con limón), 2 dientes de ajo grandes, 2 cucharadas de mezcla de especias: comino molido, orégano seco y clavo, 1/4 piña fresca, aceite vegetal, tortillas de maíz pequeñas, 1/2 cebolla blanca, 1/2 taza de cilantro, rodajas de piña fresca, salsa picante al gusto y limones o limas

  • Elaboración

  • Se colocan los chiles en un bol y se cubren con agua caliente. Reposarán durante 20-30 minutos hasta que estén suaves. Se escurren

  • En una licuadora, se mezclan chiles rehidratados, vinagre, zumo, ajos, especias y una pizca de sal. Se licúa hasta obtener una pasta suave y homogénea. Si es necesario, se añade un poco de agua.

  • Se corta la carne de cerdo en láminas muy finas.

  • Se cubre con el adobo en un bol grande. Se cubre y refrigera al menos 4 horas.

  • Se calienta una plancha a fuego medio-alto con un poco de aceite.

  • Se cocina la carne marinada, extendiéndola bien, hasta que esté dorada.

  • Se corta la piña fresca en trozos pequeños y se cocina junto con la carne en los últimos minutos para que se caramelice un poco.

  • Para las guarniciones: Se pica finamente la cebolla y el cilantro. Se cortan los limones o limas en cuartos.

  • Las tortillas de maíz: Se calientan en un comal o sartén caliente por ambos lados hasta que estén suaves y flexibles. Mantenerlas calientes en un tortillero o envueltas en un paño de cocina.

  • Para montar los tacos: Se sirve una porción generosa de carne al pastor en cada tortilla caliente.

  • Se añade una pizca de cebolla y cilantro picados.

  • Se coloca un pequeño trozo de piña cocida encima. Se exprime unas gotas de limón o lima y se añade salsa picante.

La gastronomía mexicana es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, un testimonio de siglos de mestizaje cultural. Es una cocina que ... explota en colores, aromas y texturas, con el maíz, los chiles, los frijoles y una infinidad de ingredientes frescos como protagonistas. Es vibrante, compleja y profundamente arraigada en la historia de sus pueblos indígenas y la influencia española.

