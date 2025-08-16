LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El producto y su receta

Soparnik, el pastel de acelgas que une tradición y sencillez

Un plato muy característico de la gastronomía de Croacia

Paula Fernández

Paula Fernández

Dietista-Nutricionista

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:10

  • En receta

  • Ingredientes

  • Para una bandeja mediana

  • 500 g de acelgas frescas (o espinacas)

  • 1 cebolla grande

  • 2 dientes de ajo

  • 300 g de harina de trigo

  • 150 ml de agua

  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

  • Sal y pimienta al gusto

  • Un poco más de aceite y ajo picado para pincelar

  • ELABORACIÓN

  • Se lavan bien las acelgas, se escurren y pican finamente junto con la cebolla Se añade sal, pimienta y el ajo picado. Se mezcla y se deja reposar.

  • Se mezcla la harina con una pizca de sal y el agua hasta obtener una masa suave Se amasa y se divide en dos partes.

  • Se retira una de las masas sobre papel vegetal y se distribuye el relleno encima, escurrido Se cubre con la otra masa estirada y se sella el borde.

  • Se hornea a 200 °C unos 30 minutos o hasta que esté dorado y crujiente.

  • Al sacarlo del horno, se pincela con aceite de oliva mezclado con ajo picado.

  • Se corta en porciones triangulares y se sirve templado.

  • CONSEJO NUTRICIONAL

  • El soparnik es ideal para incluir más verduras de hoja en la dieta Se puede preparar con harina integral para aumentar la fibra o añadir semillas en la masa. Puede encajar en la dieta como entrante o primer plato en la comida principal o como una cena ligera, incluso para almorzar o merendar.

El soparnik es una de las recetas más antiguas y auténticas de la región dálmata de Croacia, especialmente de la zona de Poljica. Este plato ... vegetariano consiste en una fina masa de pan rellena de acelgas, cebolla y ajo, horneada hasta quedar bien crujiente y luego pincelada con aceite de oliva y ajo. A pesar de su sencillez, su sabor es profundo y muy representativo de la gastronomía tradicional de esta parte del Mediterráneo oriental.

