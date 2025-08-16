Soparnik, el pastel de acelgas que une tradición y sencillez

El soparnik es ideal para incluir más verduras de hoja en la dieta Se puede preparar con harina integral para aumentar la fibra o añadir semillas en la masa. Puede encajar en la dieta como entrante o primer plato en la comida principal o como una cena ligera, incluso para almorzar o merendar.

Al sacarlo del horno, se pincela con aceite de oliva mezclado con ajo picado.

Se hornea a 200 °C unos 30 minutos o hasta que esté dorado y crujiente.

Se retira una de las masas sobre papel vegetal y se distribuye el relleno encima, escurrido Se cubre con la otra masa estirada y se sella el borde.

Se mezcla la harina con una pizca de sal y el agua hasta obtener una masa suave Se amasa y se divide en dos partes.

Se lavan bien las acelgas, se escurren y pican finamente junto con la cebolla Se añade sal, pimienta y el ajo picado. Se mezcla y se deja reposar.

Un poco más de aceite y ajo picado para pincelar

El soparnik es una de las recetas más antiguas y auténticas de la región dálmata de Croacia, especialmente de la zona de Poljica. Este plato ... vegetariano consiste en una fina masa de pan rellena de acelgas, cebolla y ajo, horneada hasta quedar bien crujiente y luego pincelada con aceite de oliva y ajo. A pesar de su sencillez, su sabor es profundo y muy representativo de la gastronomía tradicional de esta parte del Mediterráneo oriental.

El origen del soparnik se remonta a la época medieval y está vinculado a los tiempos de la República de Poljica, una comunidad autónoma que existió entre los siglos XIII y XIX. Durante siglos, este pastel de verduras fue considerado un alimento humilde, asociado a las clases trabajadoras y a los días de vigilia religiosa en los que no se consumía carne.

Tradicionalmente se horneaba en hogares rurales sobre una placa de piedra (komin) cubierta con brasas, lo que le daba un sabor ahumado característico. El soparnik fue tan representativo de la zona que llegó a considerarse una expresión cultural más allá de lo culinario: símbolo de autosuficiencia, identidad campesina y aprovechamiento de ingredientes locales.

Hoy en día, el soparnik ha sido reconocido como producto con indicación geográfica protegida (IGP) por la UE. Se prepara tanto en hogares como en panaderías tradicionales, y es protagonista en festivales gastronómicos y celebraciones locales. Aunque sigue elaborándose mayoritariamente con acelgas, también pueden encontrarse variantes con espinacas u otras verduras de hoja verde.

Es una receta que celebra la sencillez, la sostenibilidad y el vínculo entre las personas y la tierra, y ha recuperado popularidad como opción saludable y vegetal dentro y fuera de Croacia.

Valor nutricional

Se trata de una receta alta en fibra, vitaminas A, C y K, gracias a las acelgas y la cebolla.

Aporta minerales como calcio, hierro y magnesio.

Bajo en grasas si se controla el aceite usado y muy bajo en azúcares.

Apta para dietas vegetarianas y veganas.

Ideal como entrante o plato principal acompañado de ensalada o legumbres.