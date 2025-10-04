La receta de hoy: pad Thai, el sabor de Tailandia

Para servir, espolvorea con los cacahuetes picados, decora con cilantro fresco y sirve con rodajas de lima.

Se incorporan los brotes de soja y las cebolletas picadas. Saltea 1-2 minutos más, hasta que los brotes de soja se calienten pero sigan crujientes.

Se vuelve a añadir la proteína cocida al wok. Se añaden los fideos de arroz escurridos. Se vierte la salsa Pad Thai sobre los fideos. Se saltea mezclando bien todos los ingredientes con los fideos, 3-5 minutos, hasta que los fideos estén tiernos y hayan absorbido la salsa.

Se añade la cucharada restante de aceite al wok. Se vierten los huevos y se revuelven hasta que estén cocidos y rotos en trozos pequeños. Se añade el ajo picado y se cocina 30 segundos.

Se calienta un wok o sartén grande a fuego alto con una cucharada de aceite. Si se usa pollo o tofu, se añade y saltea hasta que esté cocido y ligeramente dorado. Si se usan gambas, se añaden y saltean 1-2 minutos.

En un bol pequeño, se combina la pasta de tamarindo, azúcar, salsa de pescado y 2 cucharadas de agua. Se calienta la mezcla, removiendo hasta que el azúcar se disuelva y la salsa se integre. Reserva.

Se remojan los fideos de arroz en agua caliente (no hirviendo) hasta que estén blandos pero al dente. uSe escurren y se reservan. No se cocinan en exceso. Terminarán de cocinarse en el wok.

200 g de fideos de arroz, 2 cdas de aceite vegetal, 200 g de pechuga pollo, gambas peladas o tofu, 2 huevos grandes, ligeramente batidos, 2 dientes de ajo, picados finamente, 100 g de brotes de soja frescos, 2-3 cebolletas, picadas en trozos de 2-3 cm, 1/4 taza de cacahuetes tostados, picados (sin sal), rodajas de lima, cilantro fresco picado, chile en polvo o hojuelas de chile seco,

El Pad Thai es, sin duda, el plato más reconocido y emblemático de Tailandia, un símbolo de su identidad culinaria que ha conquistado paladares en ... todo el mundo. Sin embargo, su historia es más reciente de lo que muchos podrían imaginar y está ligada a la historia política y económica del país en el siglo XX. Fue impulsado como un plato nacional en la década de 1930 y 1940, bajo el gobierno del primer ministro Plaek Phibunsongkhram (conocido como «Phibun»). En un período de necesidad de una identidad nacional fuerte tras la Revolución Siamesa de 1932, buscó modernizar y unificar Tailandia. Una de sus iniciativas fue promover una «comida nacional» que utilizara ingredientes locales y que fuera nutritiva y económica. Surgió así como la opción elegida. Utilizaba fideos de arroz (influencia china), pero los combinaba con ingredientes auténticamente tailandeses como la salsa de pescado, el tamarindo, cacahuetes, brotes de soja, huevos y, a menudo, camarones o tofu. No solo se consiguió construir una identidad culinaria, sino que también era una forma de mitigar una escasez de arroz en tiempos de guerra, fomentando el consumo de fideos.

Así, el Pad Thai no es solo un plato delicioso; es un símbolo de la adaptación tailandesa, un plato creado en un momento de crisis para unificar a la nación y que, con su complejidad de sabores, se convirtió en un éxito rotundo tanto a nivel local como internacional. Hoy, sigue siendo un favorito en las calles y restaurantes de Tailandia y más allá.

Valor nutricional

Es un plato que ofrece una combinación equilibrada de carbohidratos complejos (de los fideos de arroz), proteínas (del tofu, camarones o pollo, y huevo), y grasas saludables (de los cacahuetes y el aceite vegetal). Los fideos de arroz proporcionan energía sostenida.

Los brotes de soja y las cebolletas aportan fibra, vitaminas (especialmente vitamina C y folato) y antioxidantes. Los cacahuetes son una buena fuente de proteínas vegetales, fibra y grasas monoinsaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular. El huevo es una proteína completa. Los camarones o gambas, si se usan, son bajos en calorías y ricos en proteínas y ciertos minerales.

La salsa contribuye con un perfil de sabor único. Si bien el azúcar de palma añade dulzor, su cantidad debe moderarse. La salsa de pescado es rica en sodio, por lo que es recomendable ajustar la sal.