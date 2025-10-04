LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La receta de hoy: pad Thai, el sabor de Tailandia

Paula Fernández

Paula Fernández

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:56

Comenta

  • Tiempo de preparación

    1 hora

  • Comensales

    4

Categorías

comida o cena

Ingredientes

  • 200 g de fideos de arroz, 2 cdas de aceite vegetal, 200 g de pechuga pollo, gambas peladas o tofu, 2 huevos grandes, ligeramente batidos, 2 dientes de ajo, picados finamente, 100 g de brotes de soja frescos, 2-3 cebolletas, picadas en trozos de 2-3 cm, 1/4 taza de cacahuetes tostados, picados (sin sal), rodajas de lima, cilantro fresco picado, chile en polvo o hojuelas de chile seco,

Preparación

  • Se remojan los fideos de arroz en agua caliente (no hirviendo) hasta que estén blandos pero al dente. uSe escurren y se reservan. No se cocinan en exceso. Terminarán de cocinarse en el wok.

  • En un bol pequeño, se combina la pasta de tamarindo, azúcar, salsa de pescado y 2 cucharadas de agua. Se calienta la mezcla, removiendo hasta que el azúcar se disuelva y la salsa se integre. Reserva.

  • Se calienta un wok o sartén grande a fuego alto con una cucharada de aceite. Si se usa pollo o tofu, se añade y saltea hasta que esté cocido y ligeramente dorado. Si se usan gambas, se añaden y saltean 1-2 minutos.

  • Se añade la cucharada restante de aceite al wok. Se vierten los huevos y se revuelven hasta que estén cocidos y rotos en trozos pequeños. Se añade el ajo picado y se cocina 30 segundos.

  • Se vuelve a añadir la proteína cocida al wok. Se añaden los fideos de arroz escurridos. Se vierte la salsa Pad Thai sobre los fideos. Se saltea mezclando bien todos los ingredientes con los fideos, 3-5 minutos, hasta que los fideos estén tiernos y hayan absorbido la salsa.

  • Se incorporan los brotes de soja y las cebolletas picadas. Saltea 1-2 minutos más, hasta que los brotes de soja se calienten pero sigan crujientes.

  • Para servir, espolvorea con los cacahuetes picados, decora con cilantro fresco y sirve con rodajas de lima.

El Pad Thai es, sin duda, el plato más reconocido y emblemático de Tailandia, un símbolo de su identidad culinaria que ha conquistado paladares en ... todo el mundo. Sin embargo, su historia es más reciente de lo que muchos podrían imaginar y está ligada a la historia política y económica del país en el siglo XX. Fue impulsado como un plato nacional en la década de 1930 y 1940, bajo el gobierno del primer ministro Plaek Phibunsongkhram (conocido como «Phibun»). En un período de necesidad de una identidad nacional fuerte tras la Revolución Siamesa de 1932, buscó modernizar y unificar Tailandia. Una de sus iniciativas fue promover una «comida nacional» que utilizara ingredientes locales y que fuera nutritiva y económica. Surgió así como la opción elegida. Utilizaba fideos de arroz (influencia china), pero los combinaba con ingredientes auténticamente tailandeses como la salsa de pescado, el tamarindo, cacahuetes, brotes de soja, huevos y, a menudo, camarones o tofu. No solo se consiguió construir una identidad culinaria, sino que también era una forma de mitigar una escasez de arroz en tiempos de guerra, fomentando el consumo de fideos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  3. 3

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  4. 4

    El «hartazgo» de los médicos riojanos: «Exigimos dignidad»
  5. 5

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  6. 6

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  7. 7 El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Guardia Civil desmienten un bulo sobre un hombre que «hace fotos y vídeos a los niños»
  8. 8 UGT y CC OO de La Rioja se unen a la huelga nacional del 15 de octubre en solidaridad con Gaza
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La receta de hoy: pad Thai, el sabor de Tailandia

La receta de hoy: pad Thai, el sabor de Tailandia