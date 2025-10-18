Una receta diferente para cocinar magret de pato

El pato es un animal del que se aprovecha casi todo y ofrece una carne que admite muchas elaboraciones en la cocina. Ventura y Gabi ... proponen esta semana en su programa de TVR la elaboración de un magret rebozado.

Para prepararlo se comienza macerando el magret en un aceite de ajo, se envuelve en papel film y se introduce 4 minutos en el microondas en modo descongelar. Se deja enfriar y a continuación se filetea.

Se pelan y pican unos dientes de ajo, se pican también unas hojas de albahaca fresca y se mezclan con el pan rallado. A continuación, se pasan los filetes de pato por harina, huevo batido, la mezcla de pan rallado y, finalmente, se ponen en una sartén con aceite de oliva para freírlos a fuego medio.

El siguiente paso es lavar el kale y cortar los nervios de las hojas. Éstas se hacen a la plancha hasta que están secas y crujientes.

Se coloca el kale al fondo del plato con sal gruesa y un hilo de miel y se presentan los filetes de maigret, aliñando también con miel y sal gruesa... y listo para comer.