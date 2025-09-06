Nihari, un guiso imperial pakistaní

El nihari es un guiso de carne, generalmente de vacuno o cordero, cocinado a fuego lento durante toda la noche, hasta que la carne se ... deshace y se funde en una salsa espesa y aromática. La historia del nihari se remonta a la cocina real del Imperio Mogol, donde se originó en las cocinas de los emperadores de Delhi. El nombre, 'nihari', se deriva de la palabra árabe 'nahar', que significa 'mañana', ya que el plato se cocinaba durante la noche y se servía como un desayuno vigorizante para los nobles y los trabajadores de la realeza.

EN RECETA

Nihari

INGREDIENTES



1 kg de carne de vacuno o cordero (con hueso), cortada en trozos grandes.

1 cebolla grande, picada.

2 cucharadas de jengibre rallado.

2 dientes de ajo.

1/4 taza de harina de trigo.

1 cucharadita de chile en polvo.

1 cucharadita de cúrcuma.

1 cucharadita de garam masala.

Aceite vegetal o ghee.

Agua.

Sal al gusto.

ELABORACIÓN

En una olla grande, se calienta el aceite Se sellan los trozos de carne por todos los lados.

Se retira la carne y reserva.

Se sofríe la cebolla en la misma olla hasta que esté dorada Se añade el jengibre, el ajo, el chile en polvo, la cúrcuma, el garam masala y la sal. Se cocina por unos minutos.

Se vuelve a poner la carne en la olla Se añade suficiente agua para cubrir la carne. Se lleva a ebullición, luego se reduce el fuego a bajo, se tapa la olla y se cocina durante 3-4 horas, o hasta que la carne esté muy tierna.

En un bol pequeño, se mezcla la harina de trigo con un poco de agua hasta obtener una pasta.

Se añade la pasta al guiso y se remueve hasta que el caldo se espese, y se deja que el guiso hierva a fuego lento 10 minutos.

Se sirve el nihari caliente, con las guarniciones frescas.

Se ha convertido en un símbolo de la cocina de la ciudad de Lahore, la capital cultural de Pakistán.

La receta clásica se cocina con cortes de carne de caña, que tienen médula ósea, lo que le da al guiso una riqueza y una textura inigualables. Las especias utilizadas, una mezcla de comino, cardamomo, clavo, nuez moscada, jengibre y chiles, son el corazón del plato, que se añaden en distintas etapas para crear una explosión de sabor.

Es una comida que se come en las ocasiones especiales, en las reuniones familiares y en los restaurantes más emblemáticos del país. Se sirve con pan y una variedad de guarniciones, como jengibre fresco, chile verde y cilantro. Es un plato que habla de la riqueza histórica y la maestría culinaria de Pakistán.

Virtudes nutricionales

El nihari es un plato rico en proteínas, grasas y calorías. La carne de vacuno o cordero, que es la base del guiso, es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, hierro y zinc.

La médula ósea, que a menudo se cocina en el guiso, es una fuente de grasas saludables y colágeno.

Las especias, como el jengibre y el comino, son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas.

La cocción lenta hace que la carne sea tierna y fácil de digerir. Sin embargo, puede tener un alto contenido de grasa si se utiliza un corte de carne con mucha grasa o si se añade una gran cantidad de aceite. Para una versión más saludable, se puede usar carne magra o de pollo sin piel, y se puede reducir la cantidad de grasa en la preparación. Se recomienda servir el nihari con pan integral o arroz para un extra de fibra y con una ensalada de verduras frescas para equilibrar la comida.