El producto y su receta

Leche, un pilar en las principales dietas

Paula Fernández

Paula Fernández

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:22

  • EN RECETA

  • Lactonesa

  • INGREDIENTES

  • 100 ml de leche entera (a temperatura ambiente).

  • 200 ml de aceite de girasol (o un aceite de sabor neutro).

  • Una pizca de sal.

  • Unas gotas de zumo de limón.

  • ELABORACIÓN

  • En el vaso de la batidora, se vierte primero la leche y la sal Si se va a usar limón, también es el momento de añadirlo.

  • Se introduce la batidora hasta el fondo del vaso y se enciende a velocidad media-baja Se debe mantener quieta, sin moverla, durante unos 10-15 segundos. Se verá cómo la mezcla empieza a blanquear.

  • Sin dejar de batir, se empieza a subir la batidora muy lentamente, poco a poco El objetivo es ir incorporando el aire y el aceite de abajo hacia arriba. Cuando se llegue a la superficie, la lactonesa ya debería estar espesa y cremosa.

  • Hay que asegurarse de que todos los ingredientes estén a la misma temperatura ambiente.

La leche es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo y ha sido un pilar fundamental en la dieta durante miles de ... años. Proviene principalmente de animales como la vaca, la cabra y la oveja.

