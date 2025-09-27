Holubtsi, un símbolo ucraniano

El holubtsi es un plato tradicional ucraniano que consiste en hojas de col escaldadas rellenas de una mezcla de carne picada y arroz, cocinadas en ... una salsa de tomate.

EN RECETA

Holubtsi

INGREDIENTES



1 col (12-15 hojas)

500 g de carne de cerdo y ternera picada

1/2 taza de arroz de grano largo, cocido

1 cebolla picada fina

2 cdas de aceite vegetal

1 lata tomate (triturado)

1 taza de caldo (carne)

1 cdita pimentón dulce

2 hojas de laurel

Sal y pimienta al gusto

Crema agria (smetana)

ELABORACIÓN

Se corta la base de la col y hierve la col entera en una olla grande con agua y sal durante unos 10-15 min o hasta que las hojas se ablanden. Se retiran las hojas con cuidado y cortan los tallos duros.

En un bol, se mezcla la carne picada con el arroz cocido, la cebolla, sal y pimienta.

Se coloca una cucharada de relleno en cada hoja de col Se doblan los lados de la hoja hacia el centro y enrolla firmemente.

Si se quiere hacer en salsa En una olla grande, se calienta el aceite y sofríe la cebolla restante. Se añade el tomate triturado, el caldo, el pimentón y las hojas de laurel. Lleva a ebullición.

Se coloca los holubtsi en la olla, con las costuras hacia abajo Se reduce el fuego y cocina a fuego lento durante 1.5-2 horas, o hasta que la carne esté cocida y la col tierna.

Se pueden servir los holubtsi calientes, con una cucharada de la salsa de tomate y un poco de crema agria por encima o con las salsas aparte para que cada comensal elija.

La historia de los holubtsi se remonta a las tradiciones culinarias de la Europa del Este, donde los rollos de col eran una forma eficiente de usar ingredientes disponibles y crear una comida nutritiva y contundente.

La preparación de los holubtsi es un arte que se transmite de generación en generación. La clave está en escaldar las hojas de col para que sean lo suficientemente flexibles para enrollar el relleno. El relleno, que es una mezcla de carne de cerdo y/o ternera con arroz, cebolla y especias, se envuelve cuidadosamente en las hojas. Los holubtsi se cocinan lentamente en una salsa a base de tomate y, a veces, crema agria, lo que les da un sabor profundo y rico.

Es una comida que celebra la paciencia, la dedicación y el placer de compartir un plato casero con los seres queridos.

Carácter nutricional

Se trata de un plato nutritivo y bien equilibrado.

La carne aporta proteínas de alta calidad, hierro y zinc.

El arroz es una fuente de carbohidratos complejos que da energía.

La col es el ingrediente principal, y es una excelente fuente de vitamina K, vitamina C y fibra. La col también contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

La salsa de tomate aporta licopeno, un poderoso antioxidante.

Para una versión más saludable, se puede usar carne picada magra de pollo o pavo en lugar de cerdo, o incluso una mezcla de lentejas o champiñones para una opción vegetariana. Es un plato que se cocina lentamente, lo que permite que los sabores se desarrollen sin necesidad de añadir grasas extra. Se puede servir con una pequeña cantidad de crema agria o yogur natural.