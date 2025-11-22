Gala Michelin: el examen anual de los restaurantes

Cada año, los restaurantes gastronómicos españoles se enfrentan, normalmente a final de año, a una dura prueba. La Guía Michelin celebra su gala anual y ... en ella, reparte los nuevos 'macarons' pero también retira algunos de los otorgados con anterioridad.

Estos años, el evento se celebrará en Málaga, en Sohrlin Andalucía, un espacio impulsado por Domingo Merín y Antonio Banderas. El encargado de presentar la Gala 2026 y revelar las principales novedades de esta edición será Jesús Vázquez, un rostro muy popular de la televisión española, con más de tres décadas de experiencia también en grandes eventos en directo. Por su parte, la recepción de los invitados en la alfombra roja estará en manos de la malagueña Masi Rodríguez, actriz, presentadora y gran apasionada de la gastronomía.

Dos Estrellas El Portal de Echaurren (Ezcaray) y Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja).

Una Estrella Kiro Sushi, Íkaro y Ajo Negro (Logroño), Nublo (Haro).

Estrella Verde Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja).

Tras la entrega de las Estrellas y otros reconocimientos, la celebración continuará en los fogones. La Gala ofrecerá una cena para todos los asistentes, coordinada por dos referentes de la alta cocina andaluza: los restaurantes Bardal y Skina, ambos con dos Estrellas. El primero, desde Ronda, con el chef Benito Gómez al frente, es conocido por elevar los sabores locales a través de una impronta personal que juega con contrastes y texturas. Ya el segundo, con Mario Cachinero en la cocina y Marcos Granda en la dirección, propone un viaje a los sabores andaluces desde una óptica contemporánea.

En la capital malagueña no se esperan demasiadas sorpresas para la gastronomía riojana, aunque si por algo se ha caracterizado la Guía roja a lo largo de su vida y por sorprender siempre.

Una de las incógnitas puede estar en si el restaurante de la bodega Marqués de Riscal, que dirige el cocinero de Ezcaray Francis Paniego, recupera la Estrella que perdió el año pasado, aunque parece demasiado rápido para lo que son los ritmos habituales del directorio gastronómico más importante del mundo. En el resto de los casos de los locales riojanos incluidos en las páginas principales de la Guía no cabe esperar grandes cambios.

La Guía ha dado muchas alegrías últimamente a la gastronomía riojana hasta el punto de encumbrarla, hace algunos años, como la comunidad autónoma con más Estrellas per cápita, 'título' que perdió el año pasado.

La última gran alegría llegó de la mano de los Hermanos Echapresto cuando en 2022, el establecimiento riojano fue el único de España que dio el salto de una a dos Estrellas, que se sumaban también a la Estrella Verde que también luce en la puerta de su casa merced al compromiso con la sostenibilidad y el compromiso medioambiental.

Los pronósticos, que nunca se respetan, no anuncian grandes cambios para los restaurantes riojanos

En España, 16 restaurantes tienen tres Estrellas y como siempre Mugaritz de Andoni Luis Aduriz es uno de los que suena para dar el salto desde sus dos Estrellas actuales, pero la Guía parece no entender la cocina del vasco tanto como sus clientes. Camarena, Dacosta, Paco Roncero... son otros de los que figuran en las quinielas, donde 'a priori' no están los dos biestrellados riojanos... pero Michelin nunca respeta los pronósticos y le gusta sorprender.