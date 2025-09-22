Dos tempranillos de San Vicente

El grupo castellano Carlos Moro –cuyo origen está en Ribera del Duero– está presente en La Rioja desde 2014, cuando por un empeño personal ... de su presidente y fundador llegó a San Vicente de la Sonsierra, después de varios meses de búsqueda de una ubicación que se ajustara a los parámetros de calidad que demanda uno de los principales grupos vinícolas nacionales (está presente en siete denominaciones). «No queríamos una bodega grande, sino una pequeña y cualitativa. Rioja es la referencia en el desarrollo de vinos tintos de alta calidad, y nos decidimos a dar el paso para elaborar vinos de calidad como los que se hacen aquí», reconocía Carlos Moro a este diario hace unos meses, mientras llamaba a defender la Denominación de Origen Calificada a pesar de ser él un 'recién' llegado: «Hay que valorar Rioja. En muchos sitios es sinónimo de vino de calidad de España y eso no se puede perder», afirma desde su perspectiva.

Dos de los vinos que se producen en esa bodega de la Sonsierra riojana llegarán a los invitados a La Terraza el próximo día 22 para maridarlos con la propuesta gastronómica del restaurante El Almacén.

Oinoz Crianza y CM Matarromera son las dos referencias elegidas por la bodega para su primera presencia en El Espolón, de la mano de Diario LA RIOJA.

CM Matarromera llegó en 2014 a La Rioja como parte de su expansión desde Ribera del DueroActualmente el grupo Carlos Moro está presente en siete denominaciones diferentes españolas

Oinoz Crianza es un vino tinto 100% tempranillo con gran intensidad y redondez. Pasa una crianza de 12 meses en barrica de roble francés y americano, lo que le aporta su característico color cardenal oscuro con tonos violáceos. «Es un Rioja delicioso y bien integrado, con chocolate, moras maduras, cerezas negras, frutos secos caramelizados y sésamo en nariz», dijo de él, el crítico James Suckling.

Por su parte, CM Matarromera es un tinto también de la variedad tempranillo, procedente de viñedos con una edad entre los 35 y 80 años situados en la zona más alta de la Sonsierra.

Este tinto presenta un color rojo picota con matices azulados. En nariz tiene aromas muy intensos y limpios, y posteriormente en boca CM Matarromera es amplio, con gran volumen y fructosidad, de acidez muy marcada y gran sedosidad. Su delicada estructura lo hace fácil de tomar, pero aportando fuerza e intensidad en todas las fases de cata.