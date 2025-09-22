LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bodegas CM Matarromera en San Vicente de la Sonsierra. LR

Dos tempranillos de San Vicente

Bodegas CM Matarromera. La firma de San Vicente acude a La Terraza con dos tintos diferentes

Redacción

Logroño.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:26

El grupo castellano Carlos Moro –cuyo origen está en Ribera del Duero– está presente en La Rioja desde 2014, cuando por un empeño personal ... de su presidente y fundador llegó a San Vicente de la Sonsierra, después de varios meses de búsqueda de una ubicación que se ajustara a los parámetros de calidad que demanda uno de los principales grupos vinícolas nacionales (está presente en siete denominaciones). «No queríamos una bodega grande, sino una pequeña y cualitativa. Rioja es la referencia en el desarrollo de vinos tintos de alta calidad, y nos decidimos a dar el paso para elaborar vinos de calidad como los que se hacen aquí», reconocía Carlos Moro a este diario hace unos meses, mientras llamaba a defender la Denominación de Origen Calificada a pesar de ser él un 'recién' llegado: «Hay que valorar Rioja. En muchos sitios es sinónimo de vino de calidad de España y eso no se puede perder», afirma desde su perspectiva.

