Un documental riojano en el concurso oficial, en Culinary Zinema
LR
Sábado, 30 de agosto 2025, 13:25
Un documental sobre el cocinero Joan Roca, dirigido por el logroñés Jorge Fernández Mayoral, y titulado 'El legado de Joan Roca visto por 70 estrellas ... Michelin', competirá en Culinary Zinema, la sección del Festival de Cine de San Sebastián que aúna gastronomía y cine. El documental se proyectará el día 26 de septiembre.
