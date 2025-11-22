Los días 29 y 30, Feria del Mazapán en Soto en Cameros
La Rioja
Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:06
El próximo fin de semana, Soto en Cameros celebrará la feria que honra al producto al que ha dado nombre y que antaño fuera típico ... de la localidad serrana, aunque ahora, las fábricas –en su mayoría– han salido hacia otros emplazamientos.
El mercado del mazapán será el acto más relevante del programa, pero también hay diferentes actividades infantiles, exposiciones, degustaciones e incluso un espectáculo teatral.
