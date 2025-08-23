LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carmen Cuesta, en Emociones en Boca, el restaurante que alberga la cocina central de Grupo Pasión. JUSTO RODRÍGUEZ
Carmen Cuesta | Jefa de Cocina en Grupo Pasión

«En cocina tú no eres nadie si no tienes un equipo bueno contigo»

Mallorquina de nacimiento, llegó a Logroño en 2002 por amor. «La huerta que hay en La Rioja me enamoró; aquí se come muy bien»

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:57

Carmen Cuesta no recuerda una infancia en la que no estuviera cerca de los fogones en su Mallorca natal, donde cocinaba con su abuela, de ... la que aprendió la pasión por una cocina de tradición, elaborada sin prisas para que cada uno de los ingredientes expresase todo su potencial. Ella habla del umami, de ese quinto sabor que Japón se atrevió a dar nombre y que ella intenta plasmar. El amor le llevó hasta Logroño, a donde llegó en 2002 junto a su pareja japonesa, sus influencias de cocina nikkei, que fusiona la gastronomía nipona y peruana, y sus ganas infinitas de seguir haciendo lo que más le gusta: que la gente disfrute de su comida. Cuesta rehúye de la palabra chef. Prefiere el término jefa de cocina, el puesto que desempeña en Grupo Pasión, que cuenta con cuatro restaurantes en Logroño: Pasión por ti, Letras del Laurel, Atiborre y Emociones en Boca.

