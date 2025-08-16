LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arriba exterior del restaurante. Abajo Cristian Solana Rodríguez, chef ejecutivo. JUSTO RODRÍGUEZ

El restaurante | El Puntido

Cocina con ambición y tradición

Ubicado en la bodega Viñedos de Páganos, abrió sus puertas en 2021 y se ha convertido en todo un referente gastronómico

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:56

En un enclave privilegiado de Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra Cantabria y con vistas a las cepas que nutren a los vinos ... de la bodega Viñedos de Páganos, se levanta el restaurante El Puntido, el sueño de la familia Eguren –ahora bajo el liderazgo de los hermanos Miguel y Marcos– que se ha hecho realidad. En poco tiempo –se inauguró en 2021– ha conseguido convertirse en un referente donde disfrutar de una cocina que defiende el producto y la base de la tradición para lograr hacer disfrutar a quien se adentra en este establecimiento que alberga toda una gastronomía que aún está por descubrir.

Cocina con ambición y tradición