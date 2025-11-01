El ceviche, la joya marina de Perú

Se corta el pescado (muy frío) en dados y la cebolla en juliana fina. Se pica el ají amarillo y el cilantro finamente. En un cuenco grande y no metálico, se coloca el pescado. Se sazona con sal y pimienta blanca. Se incorpora la cebolla roja y el ají picado al pescado y mezcla. Se vierte el zumo de lima. El pescado debe quedar completamente sumergido en el líquido. Para un ceviche «al momento» y tierno, se deja macerar entre 3 y 5 minutos, o hasta que el pescado haya cambiado su color. Si se prefiere una textura más firme, se puede dejar 10-15 min. Al servir, se incorpora el cilantro y se mezcla. «Leche de Tigre»: Licuar un trozo pequeño de pescado crudo, unos recortes, cilantro, un trozo de ají, unas gotas de zumo de lima y un cubito de hielo con un poco del jugo del ceviche ya preparado. Se cuela la mezcla y se sirve aparte o se añade al cuenco. Se acompaña con rodajas de batata cocida y maíz cocido.

500 g de pescado blanco muy fresco (corvina, lenguado, merluza o lubina), sin piel ni espinas, 1 cebolla roja pequeña, 1 ají amarillo fresco, 1 taza de zumo de lima, 1/2 taza de cilantro fresco, sal al gusto, pimienta blanca, recortes pequeños de pescado blanco, un cubito de hielo

El ceviche no solo es un plato originario de Perú, es un símbolo, es uno de sus tesoros nacionales y Bien Inmaterial de la Humanidad ... desde hace dos años. Su historia se remonta a mucho antes de la llegada de los españoles a sus tierras.

Hace más de 2.000 años, la cultura Moche ya consumía pescado marinado, en este caso no lo hacían con frutas cítricas sino con el jugo de la tumbo, una fruta andina parecida al maracuyá o también con una bebida de maíz fermentada. El objetivo era 'cocinar' el pescado sin calor, para preservarlo en óptimas condiciones.

La llegada de los españoles introdujo nuevos alimentos que iban a revolucionar esta técnica del marinado, gracias a los limones, la lima o la cebolla. Ingredientes de origen mediterráneo y asiático se convertirían en un indispensable para los hogares peruanos.

La posterior influencia japonesa acortó los tiempos de marinado de horas o incluso noches enteras a prácticamente unos minutos antes de servir, garantizando así una textura más tierna y fresca. Fue entonces cuando se popularizó el jugo conocido como 'leche de tigre'.

Valor nutricional

El ceviche es un plato ideal para incluir en una dieta equilibrada y saludable.

Su ingrediente principal es el pescado blanco, fuente de proteínas de alta calidad y de fácil digestión, cuya función principal es la reparación y crecimiento muscular. Apenas aporta grasas saturadas.

El zumo de limón o lima tiene efecto antioxidante por la vitamina C, ayudando a absorber mejor el hierro del pescado y protegiendo el sistema inmunitario.

La cebolla aporta fibra y antioxidantes, además de compuestos azufrados, que protegen frente a infecciones y ayudan a prevenir la inflamación.

La capsaicina, compuesto que confiere el sabor picante del ají tiene propiedades antiinflamatorias.

El maíz o boniato completarían nutricionalmente el plato aportando los hidratos de carbono complejos, que proporcionan energía, además de fibra y vitaminas.

El ceviche es un ejemplo de un plato que puede ser muy saludable, ligero y completo desde el punto de vista nutricional, sin renunciar a muchísimo sabor.