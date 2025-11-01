LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un plato de ceviche, típico peruano. ENVATO
El ceviche, la joya marina de Perú

El plato es fresco, ligero, fácil y nutritivo

Paula Fernández

Paula Fernández

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:45

  • Comensales

    Cuatro

Categorías

Comida o cena

Ingredientes

  • 500 g de pescado blanco muy fresco (corvina, lenguado, merluza o lubina), sin piel ni espinas, 1 cebolla roja pequeña, 1 ají amarillo fresco, 1 taza de zumo de lima, 1/2 taza de cilantro fresco, sal al gusto, pimienta blanca, recortes pequeños de pescado blanco, un cubito de hielo

Preparación

  • Se corta el pescado (muy frío) en dados y la cebolla en juliana fina. Se pica el ají amarillo y el cilantro finamente. En un cuenco grande y no metálico, se coloca el pescado. Se sazona con sal y pimienta blanca. Se incorpora la cebolla roja y el ají picado al pescado y mezcla. Se vierte el zumo de lima. El pescado debe quedar completamente sumergido en el líquido. Para un ceviche «al momento» y tierno, se deja macerar entre 3 y 5 minutos, o hasta que el pescado haya cambiado su color. Si se prefiere una textura más firme, se puede dejar 10-15 min. Al servir, se incorpora el cilantro y se mezcla. «Leche de Tigre»: Licuar un trozo pequeño de pescado crudo, unos recortes, cilantro, un trozo de ají, unas gotas de zumo de lima y un cubito de hielo con un poco del jugo del ceviche ya preparado. Se cuela la mezcla y se sirve aparte o se añade al cuenco. Se acompaña con rodajas de batata cocida y maíz cocido.

El ceviche no solo es un plato originario de Perú, es un símbolo, es uno de sus tesoros nacionales y Bien Inmaterial de la Humanidad ... desde hace dos años. Su historia se remonta a mucho antes de la llegada de los españoles a sus tierras.

