Olabuenaga vuelve a la casilla de salida

Desde que en el año 2011, Rafael García Santos recuperara en el marco de Alicante Gastronómica, el Campeonato de España de Tortillas de Patata, la ... cita ha ido ganando transcendencia, pero especialmente lo ha hecho para Carlos Olabuenaga, responsable del bar-restaurante Tizona, ahora en la calle Menéndez Pelayo.

Olabuenaga, en el concurso de 2022, se proclamó campeón de España. Reconocimiento que compartió ex-aequo con Alberto García Ponte de Mesón O Pote, en Betanzos. Desde entonces, el riojano se ha convertido en un referente para muchos de los cocineros que se han autoincluido en la 'revolución de la tortilla gourmet' que abandera García Santos.

Ha trabajado con diferentes tipos de patata, probado diferentes técnicas, testeado huevos diferentes y elaborado cientos de tortillas para evolucionar la suya hacia lo que quiere ofrecer a sus clientes. Una tortilla poco cuajada donde el huevo emulsionado adquiera un gran protagonismo. Es el estilo de la, ponderada y muy cotizada, tortilla de Betanzos.

El próximo fin de semana, Carlos Olabuenaga vuelve a Alicante (esta vez siendo el único riojano) para intentar volver a subir a los más alto del podio.

El cocinero del Tizona no sólo cocinará sino que será uno de los ponentes en participar en el Congreso sobre la tortilla de patata, que se celebra como acompañamiento al campeonato. Olabuenaga será el último en ponerse delante del público para impartir su ponencia. Si se cumple el horario, lo hará el próximo sábado a las 18.00 horas.

Media hora después, el riojano también será protagonista, porque recibirá el homenaje por su labor en la difusión y evolución de la tortilla de patata gourmet. Él es uno de los 'caudillos' de esa 'revolución'.

El riojano recibirá un acto de homenaje por su contribución a la 'revolución' de la tortilla gourmet

En el campeonato, Carlos Olabuenaga se enfrentará a otros 19 cocineros, representantes de otros tantos establecimientos con nombres tan reconocibles (y muchas veces, con premio en ediciones precedentes de esta cita). En esta ocasión, los participantes son Mesón O Pote, de Betanzos; Cañadío, de Santander; La Teulada, de Elche; La Falda de Chamberí, en Madrid; Ankha Cafetería, en Ferrol; Mesón El Viso, en Gumiel de Mercado; Monalisa, en Aranda de Duero; Txintxirri, de Bilbao; Txiki Bar y Tortillería, en Vitoria; Zahara Cafetería, de Ferrol; Hotel Cortijo Santa Cruz, en Villanueva de la Serena; San Remo, de Palencia; Adega Lastras, de Betanzos; Nou Pinet, de Alicante; Continental, en Miranda del Ebro; La Martinuca, en Madrid; El Atrio, de Getxo; Tortillería 5 estrellas, de Basauri; y Diluvio, en Santander.

El jurado, que dictará 'sentencia' el domingo pasado el mediodía, está presidido por el excrítico gastronómico, Rafael García Santos, y formado por la periodista Pepa Fernández, el empresario del sector del jamón, José Gómez 'Joselito', el pastelero Paco Torreblanca y los cocineros Kiko Moya, de L' Escaleta; Fran Martínez, de Maralba; Quique Dacosta, del restaurante homónimo; y Carme Ruscalleda «Moments Mandarin Oriental»; también dos Campeones de España de Tortilla: José Manuel Crespo, de El Manjar; y Senén González, vitoriano de Sagartoki y La Cocina de Senén; y la periodista gastronómica Paz Álvarez, de El País».

Además del Campeonato de España de Tortillas de Patata, también se celebra el Campeonato de España de Tortillas de Patata con... para las variedades rellenas.