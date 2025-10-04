LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pincho de Tortilla del Tizona. F. D.
Alicante Gastronómica

Campeonato Nacional de tortilla de patatas

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:51

Comenta

Ayer comenzó en la capital alicantina el congreso que lleva el nombre de la ciudad. Alicante Gastronómica cuenta con un amplio programa de actividades. Entre ... ellas se encuentra el XVIII Campeonato de España de Tortillas de Patata, donde participará el riojano Carlos Olabuenaga (Bar-Restaurante Tizona) que tratará de recuperar el título nacional que ya alcanzara en el año 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  3. 3

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  4. 4

    El «hartazgo» de los médicos riojanos: «Exigimos dignidad»
  5. 5

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  6. 6

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  7. 7 El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Guardia Civil desmienten un bulo sobre un hombre que «hace fotos y vídeos a los niños»
  8. 8 UGT y CC OO de La Rioja se unen a la huelga nacional del 15 de octubre en solidaridad con Gaza
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Campeonato Nacional de tortilla de patatas

Campeonato Nacional de tortilla de patatas