Campeonato Nacional de tortilla de patatas
Logroño
Sábado, 4 de octubre 2025, 11:51
Ayer comenzó en la capital alicantina el congreso que lleva el nombre de la ciudad. Alicante Gastronómica cuenta con un amplio programa de actividades. Entre ... ellas se encuentra el XVIII Campeonato de España de Tortillas de Patata, donde participará el riojano Carlos Olabuenaga (Bar-Restaurante Tizona) que tratará de recuperar el título nacional que ya alcanzara en el año 2024.
Además, el cocinero logroñés será homenajeado por la organización del concurso, por su contribución a la divulgación de la tortilla gourmet y su participación en la autodenominada 'revolución' de la tortilla.
