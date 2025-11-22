LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Varias botellas reposan en uno de los calados del siglo XV de Bodegas Valdelana. S. TERCERO
Enoturismo

Valdelana. Una bodega convertida en museo

En Elciego (Álava), a pocos kilómetros de Logroño, esta bodega ofrece una experiencia diferente que permite conocer el vino desde una perspectiva totalmente distinta a lo que es habitual

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:56

En Elciego, Álava, en una rotonda en la que confluyen varias de las principales vías que recorren La Rioja vinícola, se encuentra Valdelana, una de ... las bodegas más premiadas por su actividad enoturística y una de las pocas –si no la única– que puede presumir de haber conseguido cuatro premios 'Best of' en los años 2012, 2013, 2018 y 2024, casi tan valiosos como sus 11 viñedos singulares.

