Las bodegas de Logroño son una muestra de la diversidad de Rioja. LR
La Terraza de Diario LA RIOJA

Bodegas de Logroño: siete modos de disfrutar del Rioja

La Terraza cierra estos sanmateos con un paseo por el patrimonio y el buen hacer de siete bodegas de la capital

Redacción

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:55

Siete bodegas de Logroño –y siete maneras de disfrutar del Rioja– participan el viernes 26 en La Terraza de Diario LA RIOJA. Ontañón cuenta ... con su particular Templo del Vino. Sus fundadores, la familia Pérez Cuevas, crearon una bodega donde, al cuidado del Dios del vino y héroes mitológicos, el vino de Ontañón Familia alcanza su máxima expresión. En Javier Arizcuren se trabaja con variedades minoritarias de Rioja. El carácter artesanal en la elaboración de sus vinos le permiten estar en más de 30 restaurantes con Estrella Michelin como Echaurren, Venta Moncalvillo, Ikaro o Mugaritz.

