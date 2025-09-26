Bodegas de Logroño: siete modos de disfrutar del Rioja

Siete bodegas de Logroño –y siete maneras de disfrutar del Rioja– participan el viernes 26 en La Terraza de Diario LA RIOJA. Ontañón cuenta ... con su particular Templo del Vino. Sus fundadores, la familia Pérez Cuevas, crearon una bodega donde, al cuidado del Dios del vino y héroes mitológicos, el vino de Ontañón Familia alcanza su máxima expresión. En Javier Arizcuren se trabaja con variedades minoritarias de Rioja. El carácter artesanal en la elaboración de sus vinos le permiten estar en más de 30 restaurantes con Estrella Michelin como Echaurren, Venta Moncalvillo, Ikaro o Mugaritz.

LA PROPUESTA Ontañón el Templo del Vino Estarán con su tempranillo blanco y su Antología, un tinto de corte más moderno.

Arizcuren Será posible degustar su Monte Gatún Rosado 2024.

Viña Ijalba Estarán en La Terraza con su maturana blanca y su cuvée.

Franco-Españolas Llegan con su Bordón Crianza y su Bordón blanco.

Olarra En La Terraza estará El Rayo Crianza 2022.

Campo Viejo Será posible degustar su Reserva Edición Limitada.

Marqués de Vargas Estarán con su Marqués de Vargas Reserva.

Viña Ijalba, por su parte, fue pionera en la elaboración de vinos ecológicos en Rioja. Puede presumir de contar con un pequeño viñedo que alberga variedades actuales y recuperadas con las que ha escrito la historia de la DOCa Rioja. Una historia en la que figura también la única bodega centenaria en el casco urbano de Logroño, Bodegas Franco-Españolas. Su recién inaugurado Muelle de Carga es una puerta abierta a disfrutar de un vino en el que fue lugar de encuentro hace más de un centenar de años.

De edificios emblemáticos saben también dos de las bodegas que estarán también en La Terraza. En Olarra sobresale su sala de barricas y sus 111 cúpulas, que la convierten en un espacio idóneo para la crianza del vino, donde su juego de luces –de color del vino– es igualmente protagonista. Marqués de Vargas, por su parte, está concebido como un château. La historia de sus vinos –solamente elabora Reservas y Grandes Reservas– se remonta a 1840.

También estará el viernes Campo Viejo, bodega que fue diseñada manteniendo un equilibrio armónico entre enología, arquitectura y sostenibilidad. Cuenta con 45.000 metros cuadrados de construcción subterránea y una sala de barricas con capacidad para 70.000 unidades.