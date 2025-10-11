El bar-restaurante Tizona de Logroño sirve la cuarta mejor tortilla de patata de España

El bar-restaurante Tizona de Logroño es el lugar donde se sirve la cuarta mejor tortilla de patata de España, según al decisión del ... jurado del Campeonato Nacional que se celebró el pasado fin de semana en el marco de la feria Alicante Gastronómica.

El primer puesto fue para el local madrileño, La Falda. El jurado le otorgó el subcampeonato a La Teulada de Elche y en tercera posición situó a Cañadío, de Santander, toda una institución en el mundo de las tortillas.

El riojano Carlos Olabuenaga, del Tizona, se quedó a las puertas del podio compartiendo el cuarto puesto ex aequo con otro cántabro, El Diluvio. En el apartado de tortilla de patatas con... ganó Monalisa de Aranda de Duero, con una tortilla con morcilla con pimientos rojos. El segundo puesto fue para el bilbaíno Txintxirri, por una tortilla con alegrías riojanas; y La Falda (Madrid) fue tercera con una tortilla con grelos y chorizo cebollero.

Además, Olabuenaga recibió un emotivo homenaje de la organización del campeonato.