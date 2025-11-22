Arsa gana el premio de la comunidad riojana
La Rioja
Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:03
Esta semana se ha celebrado la IV edición de los premios T de Oro, unos galardones que distinguen al mejor restaurante de cada comunidad autónoma ... por su excelencia y contribución a la cocina española.
En el caso de La Rioja, el merecedor del premio fue el restaurante logroñés Arsa. Isabel y Rodrigo Fernández recogieron personalmente en Madrid la distinción entre cocineros de todas las comunidades españolas.
