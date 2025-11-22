Arroz con seta y oreja: una forma distinta de elaborar este plato con una receta otoñal
Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:58
EN RECETA
Arroz con seta y oreja
INGREDIENTES
Setas de cardo
Oreja de Cerdo
Chorizo fresco
Papada Ibérica
Cebolla
Pasta pimiento choricero
Arroz Cannaroli
Tomate natural
Caldo
Aceite de oliva LECTUS
El arroz con setas y oreja es una receta otoñal, aunque las setas de cardo se pueden encontrar prácticamente todo el año en los supermercados. ... Para comenzar se pican finamente la cebolla, la oreja, el chorizo y las setas. Se sofríen en una sartén, hasta que se doren y se añade una cucharada de la pulpa de pimiento choricero, el tomate y el caldo hasta cubrir, llegando a su marca.
Se prueba la preparación y se corrige de sal si es necesario para, a continuación, añadir el arroz, cubriendo el centro de la paella.
Se remueve bien y se lleva a ebullición, a fuego fuerte, durante 2 minutos. Después se baja a fuego medio durante otros 11 minutos y se termina de hacer con 2 minutos de fuego vivo para conseguir el deseado socarrat.
Para presentarlo bien, se cortan unas lonchas finas de papada ibérica y las templamos sobre el arroz...
... y listo para comer.
