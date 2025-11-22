LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un arroz con setas y oreja, cubierta con la papada ibérica. TVR
Arroz con seta y oreja: una forma distinta de elaborar este plato con una receta otoñal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:58

  • EN RECETA

  • Arroz con seta y oreja

  • INGREDIENTES

  • Setas de cardo

  • Oreja de Cerdo

  • Chorizo fresco

  • Papada Ibérica

  • Cebolla

  • Pasta pimiento choricero

  • Arroz Cannaroli

  • Tomate natural

  • Caldo

  • Aceite de oliva LECTUS

El arroz con setas y oreja es una receta otoñal, aunque las setas de cardo se pueden encontrar prácticamente todo el año en los supermercados. ... Para comenzar se pican finamente la cebolla, la oreja, el chorizo y las setas. Se sofríen en una sartén, hasta que se doren y se añade una cucharada de la pulpa de pimiento choricero, el tomate y el caldo hasta cubrir, llegando a su marca.

