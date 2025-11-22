El lunes, Acyre elige la mejor tarta de queso de La Rioja con un concurso

El próximo lunes, Acyre Rioja (la Asociación de Cocineros y Reposteros de La Rioja) ha convocado el II Concurso de la Mejor Tarta de Queso ... de La Rioja, que se celebrará el lunes 24 en el mercado de la Plaza de Abastos de Logroño.

La tarta de queso se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los postres más populares. Pocos son los establecimientos que no la incluyen en sus cartas, y pocos los aficionados que no se atreven a hacerla en sus casas.

Este certamen presenta la peculiaridad de que pueden participar en él tanto cocineros profesionales como reposteros aficionados porque está articulado en dos competiciones, la profesional en jornada matinal, y la popular, por la tarde. En ambos casos, las tartas (de entre 24 y 28 centímetros de diámetro) se presentarán a la categoría clásica o a la original/creativa. Todos los elementos deben ser comestibles (sin adornos) y no pueden llevar ningún signo identificativo.

El lunes por la mañana, a las 11.00 horas, se comenzarán a recibir las tartas. A continuación, se producirá la deliberación del jurado y se impartirá una charla formativa impartida por una quesería riojana. Entre las 12.30 y las 13.30 horas se realizará la entrega de premios y habrá degustación abierta al público.

Por la tarde, la agenda es parecida. A las 17.00 horas será la entrega de tartas; entre las 17.30 y las 18.30 será la deliberación del jurado, mientras se realiza una cata guiada de quesos riojanos; y concluirá entre las 18.30 y las 19.30 con la entrega de premios y una degustación popular.