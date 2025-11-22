LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Porción de una tarta de queso. B. Castillo

El lunes, Acyre elige la mejor tarta de queso de La Rioja con un concurso

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:41

El próximo lunes, Acyre Rioja (la Asociación de Cocineros y Reposteros de La Rioja) ha convocado el II Concurso de la Mejor Tarta de Queso ... de La Rioja, que se celebrará el lunes 24 en el mercado de la Plaza de Abastos de Logroño.

