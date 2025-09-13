LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El restaurante

La Abuela Encarna: un guiño a las cocinas riojana y valenciana

El cocinero José Javier Vioque homenajea a su abuela en este local especializado en arroces caldosos y paellas

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:11

Desde Valencia a Logroño. El valenciano José Javier Vioque ha rendido tributo a su tierra natal y a su abuela Encarna en cada uno de ... los proyectos gastronómicos –hasta la fecha son tres– promovidos en la capital riojana. El primero, La Abuela Encarna, abrió en el año 2013 en la calle San Agustín. «Estamos especializados en arroces; paellas y caldosos, aparte de tener toda una sección dedicada a las carnes», detalla Bernardo Felpeto, camarero en La Abuela Encarna. Tras este primer proyecto de Vioque llegó El Socarrat de la Abuela Encarna –donde se prepara comida para llevar por encargo– , en avenida de La Sierra, que abrió sus puertas hace tres años, y La Taberna del Mercado, en la calle Hermanos Moroy, que se inauguró en septiembre de 2024 y donde destaca una propuesta que apuesta más por la tradición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  5. 5 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  6. 6 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  7. 7

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  8. 8

    El Gobierno renunció a construir un centro para menores con problemas de conducta
  9. 9 Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo
  10. 10

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Abuela Encarna: un guiño a las cocinas riojana y valenciana

La Abuela Encarna: un guiño a las cocinas riojana y valenciana