La Abuela Encarna: un guiño a las cocinas riojana y valenciana

Desde Valencia a Logroño. El valenciano José Javier Vioque ha rendido tributo a su tierra natal y a su abuela Encarna en cada uno de ... los proyectos gastronómicos –hasta la fecha son tres– promovidos en la capital riojana. El primero, La Abuela Encarna, abrió en el año 2013 en la calle San Agustín. «Estamos especializados en arroces; paellas y caldosos, aparte de tener toda una sección dedicada a las carnes», detalla Bernardo Felpeto, camarero en La Abuela Encarna. Tras este primer proyecto de Vioque llegó El Socarrat de la Abuela Encarna –donde se prepara comida para llevar por encargo– , en avenida de La Sierra, que abrió sus puertas hace tres años, y La Taberna del Mercado, en la calle Hermanos Moroy, que se inauguró en septiembre de 2024 y donde destaca una propuesta que apuesta más por la tradición.

Entre el tramo que delimitan las calles Albornoz y Capitán Gallarza, se encuentra este establecimiento que ofrece una cocina donde se pone en valor el producto de proximidad. Porque en La Abuela Encarna todo el producto lo compran en la cercana Plaza de Abastos.

Y aunque el marisco, la carne –sobre todo la chuleta de vaca vieja– y los embutidos pueden presumir de un protagonismo en la carta, la estrella son los arroces. «Lo que más nos demanda el cliente son el arroz caldoso de bogavante y la paella de marisco».

En La Abuela Encarna se trabaja a mediodía y en las cenas con una carta pensada para ser compartida

Vioque cuenta en la capital riojana con otros dos locales más: El Socarrat y La Taberna del Mercado

La entrada por la calle San Agustín refleja esa apuesta por el producto. Un escaparate donde muestran los chorizos y los salchichones que ofrecen a la brasa y que tienen gran demanda, al igual que el jamón al corte –media ración o ración entera–, además de poder pedir en barra mollete, pulguita o planchito de jamón (en un bocadillo que se sirve en un pan más alargado) y los quesos de Los Cameros. Además, los fines de semana se sirven cazuelitas de paella valenciana o de costilla y verduras.

En el comedor, con una capacidad de 35 personas, se trabaja con una carta de arroces caldosos y paellas –son platos para un mínimo de dos personas– muy variada. Ahí sobresalen sus arroces caldosos de bogavante y de costillas de cerdo y setas, así como sus paellas de costillas y verduras, de marisco, de lomo alto con verduras... «Hacemos también arroces para llevar, por encargo», señala Bernardo Felpeto.

Ampliar La Abuela Encarna ha sido el primer proyecto en Logroño del promotor y cocinero valenciano José Javier Vioque. Justo Rodríguez

¿Dónde se encuentra? En la calle San Agustín, 9 (Logroño).

Especialidad Destaca por sus arroces caldosos y paellas.

Horario Lunes y miércoles, de 13 a 16 horas; jueves, viernes, sábados y domingos, de 13 a 16 horas y de 20 a 24 horas. Martes, cerrado.

Teléfono de reservas En el 941 10 07 00.

Expositores tras la barra

La huerta riojana tiene su hueco no solo en la carta, sino también en el local. Un escaparate colorido tras la barra donde los tomates, las ristras de ajos y de guindillas dan también la bienvenida a la clientela que se acerca hasta La Abuela Encarna. Un protagonismo compartido con unas chuletas de vaca vieja que llaman la atención del comensal y que preparan a la parrilla.

Y junto a ese escaparate se encuentra la bodega del local, con referencias sobre todo de Rioja. «Aunque se trata de vinos de gama alta, son para todos los bolsillos; no obstante, nos gusta hacer énfasis en vinos de autor y reservas», comenta.

En cuanto a la parte dulce, entre sus postres caseros destacan la tarta de queso, las torrijas, el coulant de chocolate, la tarta de manzana y los helados variados.

En La Abuela Encarna han apostado por una carta pensada para compartir. Entrantes, raciones, ensaladas, arroces, paellas, embutidos, mariscos y carnes protagonizan una carta que puede disfrutarse tanto a mediodía como por la noche. «Nuestra clientela, los fines de semana, suele ser fija; son clientes habituales que repiten. Si bien los domingos por la noche y los lunes el perfil es distinto. Nos visitan más extranjeros», sostiene Bernardo Felpeto.