Zahara y Sexy Zebras llenarán las ruinas de San Pedro en Mugacu

J. Sainz Logroño Martes, 3 de junio 2025, 09:38

Zahara y Sexy Zebras serán cabeza de cartel de Mugacu 2025, el festival de Viana (Navarra) que celebrará la séptima edición del 27 al 29 ... de junio). Actuarán además Carlos Sadness, Carlos Ares, Gatibu, Apotheke y Kbless, y los Djs We Are Not Djs, Discodelia, Panoramis, Casta Zabal, Dani Caes y el veterano Paco Clavel en un programa que no deja de crecer año a año.

La jienense Zahara será la primera estrella en el escenario de las ruinas de San Pedro (la noche del viernes 27). Tras reformular su propuesta creativa y romper muchos prejuicios con su audaz disco 'Puta' (2021), actualmente gira con su sexto álbum de estudio, 'Lento Ternura'. Estará teloneada por KBless, una de las artistas seleccionadas por la Navarra Music Commision, que colabora con el festival para la promoción de artistas locales. Completará la velada una sesión a cargo de We are not Djs. La segunda jornada (sábado 28) tendrá como protagonista al grupo madrileño Sexy Zebras, que presenta 'Bravo'. Antes actuarán los Carlos: el gallego Carlos Ares y Carlos Sadness, el cantante barcelonés de 'Realismo mágico'. San Pedro acogerá un tercer concierto (domingo 29 en sesión de tarde) a cargo de los navarros Aphoteke y los vascos Gatibu, estilos menos indie y más radicales que enriquece la oferta musical de Mugacu. Además, a lo largo de todo el fin de semana varios Djs amenizarán en entorno de los Jardines de Serrat: Panoramis, Discodelia y Dani Caes, entre otros. Habrá también actuaciones infantiles y familiares, demostraciones folclóricas y pasacalles. Mugacu, que se define como 'festival de pueblo' que promueve los valores y costumbres locales, fomentando la combinación de tradición y modernidad, convierte Viana en una fiesta en torno a la música y la cultura. Teatro, cine, literatura y, por supuesto, gastronomía, completan un evento no solo musical.

Temas

Viana

Navarra

Música