El XII Ochandurock llena de rock y punk Ochánduri el sábado

Sanda Sainz Jueves, 14 de agosto 2025, 17:35

Ochánduri acoge este sábado el XII Festival Ochandurock, a partir de las 18.00 horas en el pabellón de los jóvenes. El cartel cuenta con los grupos Parabellum, Vómito, Atokateja, Suzio 13, Loncha Velasco y Laura DSK. Habrá una barra con bebida en el recinto y otra con bebida y comida, más alejada.

Se pide consumir en estos puntos y no hacer botellón para poder mantener un festival gratuito como este. En el vermú se presentará el libro 'El negocio del ritmo'.

