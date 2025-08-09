LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los cordobeses Viva Belgrado culminaron la noche del viernes en el escenario principal de Sierra Sonora ante numeroso público. sol de invierno. S. D. I.

Viniegra Sonora como nunca

Xoel López, Pedro Pastor, Viva Belgrado y Alice Wonder han marcado la edición más potente del festival serrano, que este domingo cierra Musgö

La Rioja

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:48

No lo llamen Viniegra de Abajo, llámenlo Viniegra Sonora. El pueblo del Urbión, en el Alto Najerilla, completa este domingo un fin de semana espectacular. ... Como nunca. Catorce conciertos y diversas actividades culturales en cuatro días han convertido esta edición de Sierra Sonora en la más potente y multitudinaria en cinco años de historia de festival, con el aforo aumentado a 700 espectadores. Por sus escenarios han pasado artistas como la madrileña Alice Wonder, que lo abrió el jueves, o la vasco-riojana Elena Aranoa.

