Viniegra Sonora como nunca

No lo llamen Viniegra de Abajo, llámenlo Viniegra Sonora. El pueblo del Urbión, en el Alto Najerilla, completa este domingo un fin de semana espectacular. ... Como nunca. Catorce conciertos y diversas actividades culturales en cuatro días han convertido esta edición de Sierra Sonora en la más potente y multitudinaria en cinco años de historia de festival, con el aforo aumentado a 700 espectadores. Por sus escenarios han pasado artistas como la madrileña Alice Wonder, que lo abrió el jueves, o la vasco-riojana Elena Aranoa.

El grupo cordobés de hardcore Viva Belgrado culminó la noche del viernes, tras la vasca Amaia Miranda, el navarro Gorka Urbizu, ahora sin Berri Txarrak, y el dúo murciano de folk electrónico Maestro Espada con Raúl Frutos a la batería.

El cantautor madrileño Pedro Pastor y el gallego Xoel López, máximo exponente indie, fueron protagonistas ayer sábado, junto con la canaria Marilia Monzón, la orquesta Broken Brothers Brass Band, el quinteto vasco Bulego y el emergente grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana.

El cierre lo pone hoy la arpista gaditana Musgö en la Era Empedrada (a las 23.00 horas). Antes, de nuevo Elena Aranoa, con el actor Jorge Padín, representa 'Las nanas según Lorca' en el Salón Social (a las 19.00 horas). Y en ArteVACA (a las 12.00), Sofía Moreno muestra la exposición 'Flora memoriae'.