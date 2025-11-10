LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carlos Villar Flor posa con un ejemplar de su última novela. J. RODRÍGUEZ

Carlos Villar Flor

Escritor
«Aunque escribí esta novela en la pandemia, la espera ha merecido la pena»

El autor y profesor de la UR presenta mañana en el festival Cuéntalo su último libro, un trhiller inspirado en los viajes de Graham Greene a España

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

Después de biografiar los viajes del autor británico Graham Greene por España y de versionarlo en inglés, Carlos Villar Flor ha dado un paso más ... en 'Tras las huellas de Greene', un trhiller inspirado en los mencionados viajes y que mañana verá la luz en el festival de narrativas Cuéntalo. El autor lo presenta a las 18.00 horas en la librería Cerezo de Logroño. Se trata de su quinta novela y su segundo thriller, sustentado en un asesinato, un diario perdido y un viaje por la España interior donde realidad y ficción se confunden.

