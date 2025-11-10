Después de biografiar los viajes del autor británico Graham Greene por España y de versionarlo en inglés, Carlos Villar Flor ha dado un paso más ... en 'Tras las huellas de Greene', un trhiller inspirado en los mencionados viajes y que mañana verá la luz en el festival de narrativas Cuéntalo. El autor lo presenta a las 18.00 horas en la librería Cerezo de Logroño. Se trata de su quinta novela y su segundo thriller, sustentado en un asesinato, un diario perdido y un viaje por la España interior donde realidad y ficción se confunden.

– ¿Por qué este salto a la ficción de la mano de Greene, autor sobre el que es ya un especialista?

– Bueno, el de Greene es un tema que me ha ocupado la cabeza desde 2013, cuando empecé la investigación biográfica sobre sus viajes por España. Y de alguna forma la génesis de esta novela ya existía entonces, ya que escribí sus primeras páginas en 2014 durante mis dos meses de investigación en los archivos de la universidad de Georgetown, pero lo aparqué.

– Y lo retomó durante el confinamiento obligado por la pandemia.

– Sí, fue como mi terapia ocupacional durante esos meses y me sirvió de mucho.

– Ha tardado cinco años en publicarla. ¿Por qué tanto tiempo?

– En estos años he estado puliendo y mandando el manuscrito a diversas editoriales. Finalmente ha visto la luz en Menoscuarto Ediciones, sello que ya me había publicado traducciones y con el que, para mí, es entrar en la liga profesional. Creo que ha merecido la pena la espera. Respeto mucho la autoedición, pero para mí no es una opción. Creo que tiene que apostar alguien por ti; que el escritor ha de pasar ese filtro de calidad que es interesar a una editorial profesional.

– Juega en su novela con la realidad y la ficción. ¿Qué pesa más y qué licencias más extravagantes se ha permitido?

– Pensé que una forma de transformar los viajes de Greene en ficción era siguiendo la estela de Javier Cercas en 'Soldados de Salamina' y de esos géneros en los que se contraponen presente y pasado. En la parte del presente está la historia de un becario que investiga los viajes de Graham Greene y ha robado un manuscrito en la universidad de Georgetown, lo trae a España y, justo entonces, aparece muerto y desaparece el manuscrito. Para solucionar el caso, el subinspector Mariana contacta con un profesor universitario que es especialista en el autor británico y tiene en su poder la copia de los diarios del cura Leopoldo Durán (en la novela de apellido Morán), amigo y acompañante de Greene en sus viajes por la península. A partir de las personas que aparecen en ese diario elaboran una lista de sospechosos, siguiendo la estela de Agatha Christie. También hay homenajes a 'Monseñor Quijote' –la obra hispana de Graham Greene– en el itinerario que siguen los protagonistas, y al propio 'Quijote' de Cervantes.

– Una novela muy híbrida.

– Sí, porque combina muchas cosas, como guiños a la novela negra clásica, al 'Quijote', al road movie, al biopic... la cuestión es hacerlo de un modo armónico; esa es la meta.

– Y para ello su escritura se apoya mucho en las descripciones y, sobre todo, en los diálogos.

– A mí los diálogos me parecen muy importantes. Creo que tienen que ser económicos y desde mi primera novela me he preocupado de que los personajes hablen como se supone que les corresponde. En ese sentido, también es una novela de personajes, algo que me interesa especialmente.

– De personajes muy distintos, en el caso Graham Greene (autor de 'El tercer hombre') y del cura Leopoldo Durán.

– Sí, podría decirse que la novela también es un canto a la amistad de las personas distintas. Esta era una pareja muy quijotesca, dos hombres muy distintos pero que se respetaban y llegaron a quererse mucho.

– ¿Llega uno a saturarse del personaje (Graham Greene) con el que ha convivido doce años de investigación y de escritura?

– Afortunadamente no porque lo combino con otros trabajos.

– ¿Y ha dado por terminada su relación literaria con él?

– Falta un paso más. Hay un proyecto de una productora gallega que quiere hacer un documental sobre los viajes de Greene a España y con el que estoy colaborando muy estrechamente. He hecho un boceto de guión y ahora estamos buscando financiación y se han empezado a hacer las primeras entrevistas a quienes acompañaron y ejercieron de chóferes de Durán y Greene durante sus trayectos por nuestro país, testigos ya muy mayores. Tras escribir la biografía y la novela, con este documental creo que ya me daría por satisfecho con el tema de Greene.

– Entretener al lector o dar a conocer la figura del autor británico, ¿qué ha primado más en la escritura de 'Tras las huellas de Greene'?

– Ambas cosas, porque los lectores que no estén muy familiarizados con Graham Greene aprenderán cosas de él, de su vida, su trayectoria, sus viajes por España; de sus amores (tuvo numerosas amantes), su faceta de espía (era informante del Servicio Secreto británico) o de su compleja y cambiante personalidad (en la última biografía sobre él aparece diagnosticado como bipolar). El 85% de lo que cuento sobre él en la novela se corresponde con la realidad.