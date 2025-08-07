El Villar de Arnedo celebrará este sábado el Villarejo Fest

S. S. J. Jueves, 7 de agosto 2025, 19:19 Comenta Compartir

El sábado se celebrará en El Villar de Arnedo el Villarejo Fest. Comenzará a las 11.00 con Aquagym. De 13.30 a 15.00 está previsto un concierto vermú en la piscina con Lucía Cacho Trío. El programa continuará con la actuación de Joni & Salva, a las 20.00 durante el tardeo en la fuente. A las 22.00 habrá cena en la plaza (el plazo de inscripción está cerrado. Y seguirán Marcú y Dj Mikel Marzo en el cubateo, entre las 23.30 y las 03.00 en la plaza.

